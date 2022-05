I pesci rossi/ Su Rai 1 il film con Tom Schilling

I pesci rossi, film di Rai 1 diretto da Alireza Golafshan

I pesci rossi va in onda su Rai 1 oggi, sabato 21 maggio 2022 in seconda serata e precisamente a partire dalle ore 23.35. È una pellicola di genere commedia prodotta in Germania nel 2019, il titolo in lingua originale è DIE GOLDFISCHE, il regista è l’iraniano Alireza Golafshan, tra gli attori principali troviamo Tom Schilling, Jella Haase, Christian Ammermüller, Lisa Bitter e Klaas Heufer-Umlauf.

L’ultimo lavoro cinematografico diretto da Alireza Golafshan è un film di genere sentimentale dal titolo “JGA: Jasmin. Gina. Anna”. La pellicola è molto recente infatti è uscita nel marzo del 2022. E’ la storia di tre ragazze single che decidono di intraprendere un viaggio insieme, destinazione Ibiza.

I pesci rossi, la trama del film

I pesci rossi è la storia di un manager tedesco di nome Oliver (Tom Schilling), una persona molto arrogante ma soddisfatta del suo lavoro in banca. La vita dell’uomo d’affari scorre tranquilla ma un giorno ha un brutto incidente automobilistico per eccessiva velocità e viene trasportato in ospedale.

Quando Oliver riprende conoscenza si rende conto di non poter più camminare e di aver bisogno di una carrozzina. Entra in una struttura di riabilitazione per ricevere le terapie adeguate, nel centro ci sono anche altre persone disabili tra cui una giovane donna cieca di nome Magda, due ragazzi autistici e poi c’è Franzi Maier (Luisa Wöllisch), una simpatica ragazza con la sindrome di Down.

Durante il percorso di riabilitazione Oliver scopre che la polizia sta indagando su di lui perché ritenuto responabile di evasione fiscale. Nella mente dell’uomo comincia a formarsi un’idea che potrebbe portargli una grossa somma di denaro.

Depositati in una banca svizzera ci sono molti soldi in nero e vuole rientrarne in possesso. Per raggiungere lo scopo è disposto a tutto, quindi decide di usare a suo vantaggio i disabili del gruppo di terapia.











