Israele usa gli ostaggi per rinviare il suo ritiro da Gaza. Anzi la politica vuole tornare alla guerra, nonostante l’opposizione dei militari

Israele ci sta pensando seriamente: i miliziani di Hamas fanno sentire la loro presenza a Gaza e l’esercito per cercare di eliminarli potrebbe riprendere le operazioni militari in grande stile. D’altra parte, spiega Filippo Landi, già corrispondente della RAI da Gerusalemme e inviato del TG1 Esteri, dalla politica arriva la richiesta di una presenza sempre più consistente dei soldati sul terreno, nel Golan come in Libano, in Cisgiordania e nella Striscia.

È un’istanza che trova l’opposizione proprio dei militari, che temono di esporre a troppi rischi i soldati. Lo scontro fra il ministro della Difesa Israel Katz e il capo di stato maggiore Eyal Zamir, in polemica per le indagini sul 7 Ottobre, è l’emblema di questa contrapposizione.

Israele, intanto, fa di tutto per rinviare la seconda fase prevista dal piano di Trump per Gaza: non vuole ritirarsi da Gaza, come invece dovrebbe. E per rinviare questo momento si serve anche delle difficoltà oggettive nella restituzione dei cadaveri degli ostaggi da parte di Hamas.

Channel 14 sostiene che l’esercito israeliano potrebbe riprendere le operazioni militari a Gaza. Quali sono gli elementi che confermano questa ipotesi?

Quello che l’esercito sta compiendo negli ultimi giorni conferma le preoccupazioni di una parte dell’amministrazione USA: temono che le autorità politiche israeliane considerino la ripresa su vasta scala delle operazioni militari (non solo a Gaza, ma anche in Libano) come un’opzione praticabile. Al di là del numero crescente delle vittime e della tipologia dei bombardamenti aerei che hanno colpito il Libano, alla vigilia dell’arrivo del Papa domenica prossima a Beirut, c’è un’ostentata volontà di affermare che le esigenze militari fanno premio su ogni altra cosa.

Quali sono le intenzioni di Israele?

Quello che da settimane accade a Gaza è indice di una volontà di ritardare, se non di rendere impossibile una seconda fase delle trattative che vada oltre a questo precarissimo cessate il fuoco, segnato da centinaia di morti sempre giustificati nell’ambito di attacchi ai miliziani di Hamas. Il numero delle persone colpite dimostra che non si ha nessun scrupolo a evitare la morte dei civili, impedendo alla popolazione ogni possibilità di migliorare la sua condizione quotidiana. Non ci sono ripari perché le case sono distrutte, le tende sono insufficienti a proteggere dalla stagione invernale, mentre le roulotte o i camper che dovrebbero servire a dare una sistemazione a chi vive nella Striscia non vengono fatti entrare.

Gli aiuti continuano a non arrivare a sufficienza?

Lo stesso cibo viene fatto entrare con il contagocce. Da questo punto di vista è interessante notare la chiusura ufficiale della GHF, la pseudo-organizzazione umanitaria messa in piedi dai servizi segreti americani e da quelli israeliani. Una circostanza che indica due cose: da una parte ci si rende conto che era un’impresa che non aveva nessuna finalità umanitaria, dall’altra che il controllo sull’ingresso degli aiuti è in modo ancora più stringente in mano degli israeliani: indipendentemente dal fatto che debbano essere distribuiti dalle organizzazioni internazionali come UNWRA e WFP, tutto è condizionato dalle decisioni dei militari di Tel Aviv.

L’esercito mantiene un ruolo fondamentale, anche dopo il cessate il fuoco: non doveva scomparire dalla scena?

Manca una discussione sul ritiro completo delle truppe e c’è grande indecisione sull’arrivo a Gaza della forza di stabilizzazione che secondo gli israeliani non dovrebbe avere al suo interno personale del Qatar, della Turchia e addirittura dell’Egitto. Resta l’Indonesia, il cui presidente ha ribadito la disponibilità a inviare fino a 20mila soldati. Nella realtà quotidiana si procede in modo del tutto parallelo rispetto a ciò che è previsto nel piano di Trump.

Nella prossima legge di bilancio Israele non abbassa le spese per la difesa (38 miliardi di dollari) e prevede di tenere in servizio 60mila riservisti. Mantiene un assetto da guerra? In questo contesto lo scontro Katz-Zamir è segno della contrapposizione tra una politica che vuole tornare a combattere e i militari preoccupati dai pericoli cui verrebbero esposti?

Dal punto di vista del bilancio Israele è ancora in uno Stato di guerra e su molti fronti. Ci sono, però, forti riserve dei comandanti dell’esercito a farsi coinvolgere in nuovi conflitti senza alcun obiettivo militare chiaramente individuato. Le operazioni potrebbero continuare utilizzando gli aerei, con obiettivi più limitati e azioni meno impegnative per l’esercito stesso. La politica chiede, invece, una presenza militare disponibile anche a una permanenza in vasti territori come a Gaza e in prospettiva nel Libano del sud. Come avviene già ben oltre l’altura del Golan in Siria. senza dimenticare la valle del Giordano e tutta la Cisgiordania, dove è sempre più evidente una presenza quotidiana dell’esercito.

Cosa sta succedendo?

L’ultima quantificazione da parte dell’UNRWA parla di tre campi profughi chiusi, di 32mila persone ormai prive di casa che sono state costrette a cercarsi un rifugio di emergenza presso amici o parenti. Una situazione che impone la presenza sul territorio di migliaia e migliaia di soldati. Con quale finalità? La difficoltà di dare una risposta a questa domanda indica un problema di strategia militare che i vertici dell’esercito si pongono. I politici, tuttavia, chiedono di continuare a operare, non si sa bene se in vista dell’annessione completa della Cisgiordania, ad esempio.

Il ritorno alla guerra su più fronti è una possibilità concreta o per ora è solo un’ipotesi che viene tenuta in considerazione?

Credo che ci sia un incremento evidente delle azioni militari israeliane in un momento in cui l’amministrazione Trump è impegnata sul fronte russo-ucraino. Il problema è la presenza evidente delle milizie di Hamas a Gaza: se Israele intende procedere alla loro eliminazione, la prospettiva è una ripresa su vasta scala dei combattimenti. A quel punto, però, sarà molto più difficile che i Paesi arabi e musulmani vengano in soccorso dei piani di Israele. In questo momento sono disponibili a mandare proprie forze militari. Se si tornasse allo scontro a quel punto il problema diventerà gigantesco. Nessuno vuole fare il poliziotto al servizio di Israele. Un calcolo politico molto rischioso, sia per i palestinesi che per gli israeliani.

Egitto, Qatar e Turchia si sono ritrovati con gli USA per cominciare a parlare della seconda fase dell’accordo. Ma la prima quando finisce? Quanti corpi degli ostaggi devono essere ancora consegnati?

La vicenda degli ostaggi deceduti da riconsegnare è gestita dagli israeliani per ritardare ciò che il piano Trump prevede: il ritiro totale degli israeliani stessi da Gaza. Si sapeva che il recupero dei cadaveri avrebbe comportato grosse difficoltà: alcuni sono finiti sotto le macerie prodotte dai bombardamenti. Quello che è stato fatto con grande ritardo, perché sono arrivati in ritardo i mezzi per rimuovere le macerie, è stato individuare e riconsegnare 26 dei 28 corpi annunciati. La prima fase così, teoricamente, potrebbe non finire mai: la sola mancata riconsegna di un corpo potrebbe essere per gli israeliani motivo per rinviare tutto. Quello che si cerca di fare, indipendentemente dalla riconsegna delle salme, è di avviare il confronto sulla seconda fase, senza il quale la ripresa dei combattimenti è sempre più probabile.

