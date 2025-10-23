Trump autorizza Kiev a usare missili a lungo raggio. Intanto si scopre che un’agenzia intergovernativa prende di mira i suoi nemici (liberal) nel Deep Dtate

Gli USA autorizzano l’Ucraina a usare alcuni missili a lungo raggio, anzi no: lo scoop del Wall Street Journal, che diventa un caso, viene smentito da Trump a stretto giro. Fake news, afferma su X il presidente. Non sono però una fake news le sanzioni USA contro le società energetiche russe Rosneft e Lukoil varate ieri da Washington. Se non con le armi, Trump cerca così di fare pressione su Putin per indurlo a trattare sull’Ucraina, vera priorità per il presidente americano insieme al cessate il fuoco di Gaza.

Intanto scoppia il caso dell’Interagency Weaponization Working Group di cui fanno parte componenti di diverse agenzie federali (tra cui CIA, FBI e intelligence nazionale), secondo Reuters riuniti da Trump per elaborare una sorta di vendetta contro i suoi nemici, anche se ufficialmente la struttura è nata per correggere certe cattive condotte (precedenti) del governo federale. È stata creata dal presidente americano per opporsi al Deep State, che secondo l’inquilino della Casa Bianca mette i bastoni fra le ruote alla sua amministrazione.

Dietro, dice Rita Lofano, direttore responsabile dell’AGI, ci sono i principi espressi dal Project 2025, un think tank ultraconservatore, secondo cui certe nomine non devono essere politiche ma fatte direttamente dal presidente. Trump, insomma, vuole più autonomia di azione e meno burocrazia, ma le sue iniziative vengono viste dal movimento “No kings” come segnali di un nuovo autoritarismo, contro il quale milioni di americani sono scesi in piazza.

Il Wall Street Journal sostiene che Trump ha autorizzato gli ucraini a utilizzare i missili a lungo raggio contro i russi, ma viene smentito. Le sanzioni contro Rosneft e Lukoil però sono vere. Qual è il senso della mossa del presidente americano?

La trattativa per l’Ucraina è in salita e la strategia di Trump è quella del bastone e della carota, cerca di fare pressione su Putin. C’è il tentativo di negoziare, di dialogare e poi di fronte al muro si tenta di premere sul capo del Cremlino per tentare di portarlo al tavolo.

È questa la priorità ora per la sua amministrazione, riuscire a trattare con Putin?

Trump deve puntellare la pace a Gaza, ma con Putin sta faticando. Sulla politica estera sta investendo tantissimo. Stanno scadendo alcuni trattati come il New Start sulla proliferazione delle armi nucleari, c’è il tema della sicurezza del fronte orientale dell’Europa, e Trump vuole una nuova Yalta che disegni le zone d’influenza del mondo. Ma se non riesce a chiudere la guerra in Ucraina sarà difficile realizzare questo obiettivo.

Trump avrebbe istituito un gruppo di lavoro cui partecipano diverse agenzie governative mettendo nel mirino le persone che nell’amministrazione remano contro il governo federale, cioè contro di lui. Come si spiega questa iniziativa?

La ricollegherei alla lotta dichiarata di Trump contro il Deep State, uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale. Tutto rientra anche in una filosofia più generale, quella del “drain the swamp”, della sburocratizzazione di Washington, quell’idea che abbiamo visto concretizzarsi nel DOGE, il dipartimento affidato a Musk. Trump parte da un assunto che lo caratterizzava già nel primo mandato, quello per cui c’è un esercito di burocrati, in particolare nei servizi, ma anche al Dipartimento della Difesa, che vuole sabotare le sue scelte politiche. Già allora promise di combattere contro questo Deep State, secondo Trump una sorta di governo parallelo, contrapposto a quello della Casa Bianca.

Trump pensa che ci sia una struttura che complotti contro di lui?

Ci aggiunge anche un po’ di complottismo, la stessa Reuters cita la sua lotta contro l’ex direttore dell’FBI James Comey e contro Anthony Fauci, entrambi considerati suoi nemici. La filosofia di Trump, comunque, è simile a quella del “Project 2025” (che puntava a ricondurre il il governo federale sotto il diretto controllo del presidente, nda) anche se poi ne aveva preso le distanze. Ta gli autori ci sarebbero state personalità molto vicine a J.D. Vance. L’idea è che, in base a una legge di fine ‘800, alcune cariche più sensibili dovrebbero essere nominate direttamente dal presidente. Secondo Trump in ruoli chiave come il Dipartimento della Difesa si è costituito un establishment liberal che lui intende combattere da tutti i punti di vista.

Dove è stato applicato questo principio?

Nelle sue scelte per la difesa, ad esempio: di solito i suoi predecessori si sono affidati a generali, o comunque ad altissime cariche per la guida del Pentagono, Trump invece ci ha messo Hegseth, che è sì un ex militare, ma è stato un presentatore tv.

Qual è l’ambito in cui si sente maggiormente il peso del Deep State, proprio quello della Difesa?

Trump anche nel suo primo mandato ha tentato un riavvicinamento con la Russia. Il Pentagono, invece, sì è sempre opposto, anche sulla scorta di quanto è successo nella Guerra fredda. Chi ha vissuto in quel periodo ha maturato un forte sentimento anti-russo, presente anche fra i repubblicani. Ma Trump non vuole che questo ostacoli le sue scelte geopolitiche.

Cosa vuole fare Trump, sostituire questa burocrazia liberal con gente più fidata? Oppure il Deep State, pur essendolo prevalentemente, non è interamente riconducibile a un’area politica? In fondo le pulsioni contro la Russia sono anche di stampo repubblicano.

La filosofia generale da cui muove Trump è che ci sia una sorta di controllo esercitato da istituzioni, università e alcuni giudici. E anche se il Deep State non è necessariamente liberal, c’è comunque l’idea di ottenere una maggiore autonomia per la sua azione, eliminando la burocrazia.

Le iniziative di Trump per avere più autonomia sono le stesse che il movimento “No kings”, quello che ha riempito le piazze americane negli ultimi giorni, interpreta come scelte autoritarie?

I suoi detrattori lo accusano di voler bypassare le norme e i giudici. Penso che la notizia dell’esistenza dell’Interagency Weaponization Working Group sia uscita in questi giorni anche per questo. Il partito repubblicano ormai è un partito MAGA, in cui l’ala moderata ha poco spazio: Trump vuole sfruttare la situazione cercando di incidere il più possibile.

Le manifestazioni contro di lui sono state molto partecipate, si parla complessivamente di 7 milioni di persone, anche se i sondaggi danno Trump in crescita. Come si spiega questa apparente contraddizione?

Credo che non ci sia un nuovo movimento anti-Trump, le manifestazioni sono semplicemente il segnale di un’America spaccata a metà, che non vede di buon occhio Trump e scende in piazza. Una volta lo faceva per Gaza, ora lo fa per un altro motivo. Il presidente cavalca la situazione con sempre maggiore aggressività, come dimostra il video di risposta alle proteste (dove si presenta come un aviatore che sgancia letame sui manifestanti, nda), può essere criticabile, ma questo è il suo modo di fare.

(Paolo Rossetti)

