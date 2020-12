I pieni poteri di Conte/ ‘Domani’: “Recovery e fondi per il Sud, tutto con un Dpcm”

Con un Dpcm si può governare un Paese per un anno (almeno), destinare i fondi del Recovery Plan ad una struttura “parallela” al Governo (sempre che il CdM stasera glielo consenta) ma si può fare anche molto di più: è questo il senso della “denuncia” fatta oggi in prima pagina dal direttore del “Domani” Stefano Feltri contro il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il rinvio dei Consiglio dei Ministri ieri ha visto lo scontro fortissimo tra Renzi e Conte, con il primo che ha accusato il senso di volersi prendere “pieni poteri” impostando una task force al Recovery Plan che dipenda direttamente da Palazzo Chigi e che non prenda in considerazione la collaborazione con i Ministri del Governo: ecco, nella bozza del Dpcm che Conte aveva portato in Cdm emergeva un piano molto più ampio del “semplice” Recovery Fund, come sottolinea Feltri «Con l’occasione del piano Next Generation Eu, il premier prova a spostare a palazzo Chigi l’intera politica economica, inclusi i 50 miliardi dei fondi di coesione il cui utilizzo diventerebbe soggetto all’approvazione dei supermanger».

I FONDI IN MANO AL PREMIER CONTE

Entrando nel dettaglio del piano-Conte, al comma 12 del primo articolo del decreto sul Recovery Plan il quotidiano “Domani” riporta lo stralcio tecnico, «la programmazione della politica di coesione europea e nazionale deve essere fatta in coerenza con le missioni del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e gli interventi si attuano soltanto previa approvazione del Ciae», ovvero il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei. In sostanza, chiarisce ancora Stefano Feltri, Conte nel prossimo bilancio europeo 2021-2027 intende gestire integralmente le risorse europee sui fondi per la coesione del Sud: niente Ciae, ma sarà il Comitato Esecutivo (il “mini-Governo”) di Conte a gestire ogni elemento collegato anche tangenzialmente al Recovery Fund, il tutto sempre con azioni determinate da Dpcm. Secondo Feltri, «tutta la politica economica si sta spostando a Palazzo Chigi in nome del Recovery Fund ma senza usare le strutture della Presidenza del Consiglio bensì quelle del governo parallelo e personale delineato da Conte».



© RIPRODUZIONE RISERVATA