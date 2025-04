I pilastri del cielo, film su Rete 4 diretto da George Marshall

Martedì 15 aprile 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:35, la pellicola di genere western intitolata I pilastri del cielo. Questo progetto cinematografico del 1956 si basa sul romanzo “Frontier Fury” scritto da Will Henry ed è diretto da George Marshall, film maker noto per avere girato numerose commedie di grande successo con protagonisti attori di fama internazionale come Jerry Lewis, Stanlio e Ollio e Will Rogers. Le musiche hanno, invece, la firma di William Lava (autore della colonna sonora dei Looney Tunes) e Heinz Roemheld (vincitore dell’Oscar alla migliore colonna sonora per “Ribalta di gloria”).

Nei panni del sergente Emmett Bell, l’attore Jeff Chandler, diventato famoso negli anni ’50 grazie a film come Delitto sulla spiaggia (1955), Un solo grande amore (1957) e Vento di passioni (1958). Al suo fianco l’affascinante Dorothy Malone, che l’anno successivo vincerà il Premio Oscar per la sua interpretazione in Come le foglie al vento (1956). Nel cast del film I pilastri del cielo anche Ward Bond, Keith Andes, Lee Marvin, Sydney Chaplin e Willis Bouchey.

La trama del film I pilastri del cielo: un pellerossa bellicoso mina la pace tra indiani e coloni

I pilastri del cielo è ambientato alla fine del XIX secolo nello stato dell’Oregon, quando alcune tribù di pellerossa vengono trasferite in una nuova area protetta nei pressi del fiume Snake. Il sergente Emmett Bell viene incaricato di preservare la pace sul territorio, in particolare tra i nativi americani e i coloni cristiani che si sono insediati sul posto guidati dal dottor Joseph Holden.

La situazione precipita quando il colonnello Stedlow scopre che dovranno creare una strada che attraversa proprio il territorio dei pellerossa: se da un lato alcuni membri delle tribù sono disponibili a raggiungere un accordo con i militari, dall’altro alcuni indiani guidati dal capo Kamiakin sono pronti a versare fiumi di sangue pur di proteggere la loro zona.

Il protagonista cerca, quindi, di preservare la pace, ma la moglie del capitano, la bellissima Calla, viene rapita dai pellerossa. È proprio Bell a riuscire a trarla in salvo e tra loro nasce un legame profondo. La situazione, però, è tutt’altro che risolta, infatti il capo indiano assassina un missionario molto amato dalla comunità dei pellerossa, così i compagni lo uccidono e fanno la pace con i cristiani.