I pilastri del cielo/ Su Rete 4 il film con Jeff Chandler e Dorothy Malone

I pilastri del cielo, film di Rete 4 diretto da George Marshall

I pilastri del cielo va in onda oggi, venerdì 18 novembre, su Rete 4 a partire dalle 16.50. Diretto dall’eccezionale George Marshall, il film è basato sui romanzi di Will Henry, Frontier Fury e To follow a flag. Quest’ultimo, è qui in veste di sceneggiatore sotto il nome di Heck Allen. Il cast vanta di personaggi celebri come Jeff Chandler, Dorothy Malone, Ward Legame, Keith Andes, Lee Marvin, Sidney Chaplin, Willis Bouchey, Michele Ansara, Oliva Carey e Carlo Horvat.

Questo classico western americano, girato in Technicolor e CinemaScope viene distribuito dalla Universal International il 12 ottobre 1956. Nel 1954, il produttore Robert Arthur era in trattative con John Ford per dirigere I pilastri del cielo, con John Wayne come protagonista. Tuttavia, Ford e Wayne non hanno portato avanti il progetto, privilegiando la realizzazione del film cult Sentieri Selvaggi. La Universal ha quindi optato per il regista George Marshall che vantava di infiniti film western di successo sulle spalle. Il film è basato principalmente sul romanzo To follow a flag che narra fatti realmente accaduti nel 1868 vicino al confine tra Idaho e lo stato di Washington. Il libro fu ripubblicato alcuni anni dopo con il titolo cambiato in I pilastri del cielo.

I pilastri del cielo, la trama del film

I pilastri del cielo si svolge nel territorio dell’Oregon del 1868, quando le diverse tribù di nativi vennero collocate in una riserva a nord del fiume Snake. Qui, Jeff Chandler interpreta il sergente alcolista Emmett Bell, che cerca di mantenere la pace nel territorio. Qui, è stata costruita anche una chiesa cristiana, guidata dal dottor Joseph Holden, ossia Ward Bond. Al colonnello Stedlow, interpretato da Willis Bouchey, che comanda l’avamposto, giunge però l’ordine di costruire una strada attraverso la riserva indiana.

Questo, va a infrangere lo spirito e la parola di un trattato già stipulato. Alcuni dei capi indiani, resi cristiani, sono aperti ai trattati di pace, ma Kamiakin, ovvero Michael Ansara, si indigna ed è pronto alla guerra. Proprio quest’ultimo, mentre la cavalleria avanza nella riserva, convince le altre tribù a lottare contro gli invasori. Dal canto suo, Bell cerca di convincere Steadlow e Keith Andes nei panni del Capitano Tom Gaxton. Durante il conflitto Calla Gaxton, ossia Dorothy Malone, moglie del Capitano e innamorata di Bell, viene rapita dagli indiani. Salvata da Bell, si riaccende la storia d’amore. Sempre nel conflitto, Kamiakin uccide un missionario a cui molti pellerossa erano devoti. Questo atto è mal tollerato da questi ultimi che decidono di assassinarlo. Bell e gli altri capi indiani decidono così di fare tutto il possibile per ristabilire la pace.

