I pilastri del cielo/ Su Rete 4 il film con Jeff Chandler nel cast

I pilastri del cielo andràin onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 novembre, alle ore 16.40. Si tratta di un film western del 1956 diretto da George Marshall (Il compagno B, Avvoltoi della foresta, Mi piace quella bionda) ed interpretato da Jeff Chandler (L’amante indiana, Il maggiore Brady, L’urlo della battaglia), Dorothy Malone (Come le foglie al vento, Ultima notte a Warlock, L’occhio caldo del cielo), Ward Bond (Sentieri selvaggi, La carovana dei mormoni, Il massacro di Fort Apache) e Lee Marvin (Quella sporca dozzina, La ballata della città senza nome, Senza un attimo di tregua). Il film è basato sul romanzo Frontier fury di Will Henry, che ha contribuito anche alla realizzazione del soggetto per la pellicola.

Suicide Squad/ Streaming del film su Italia 1 ricco di azione e divertimento

I pilastri del cielo, la trama del film

Leggiamo la trama de I pilastri del cielo. Oregon, anno 1868. A nord del fiume Snake è stata realizzata una riserva in cui devono forzosamente convivere diverse tribù indiane. A complicare ulteriormente le cose, il Dottor Holden (Ward Bond) ha costruito la sua chiesa proprio nella riserva e desidera convertire i nativi. Il Sergente di Cavalleria Emmett Bell (Jeff Chandler) deve in qualche modo mantenere l’ordine all’interno della riserva, mediando fra le istanze dei vari capi.

La contessa di Hong Kong/ Su Rete 4 il film diretto da Charlie Chaplin

Il precario equilibrio in cui vivono gli indiani si spezza però irrimediabilmente quando l’esercito decide di costruire una strada che porta verso nord attraverso il fiume Snake. Quando i soldati cominciano a costruire un ponte sul fiume e pianificano di attraversare la riserva con il loro percorso e addirittura costruirvi un forte, i capi indiani decidono di imbracciare le armi, perchè l’uomo bianco ha rotto il trattato di pace che permetteva loro di governare nella riserva.

Quando alla guida degli indiani si pone l’unico capo non ancora convertito al cristianesimo, Holden è il primo a fare le spese di questa nuova, imminente, guerra indiana. Emmett si troverà a dover fronteggiare un capo indiano terribilmente sanguinario e assetato di vendetta.

QUO VADO?/ Il film su Canale 5 con Checco Zalone campione di incassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA