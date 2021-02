I pilastri del cielo/ Su Rete 4 il film con Jeff Chandler (oggi, 16 febbraio)

I pilastri del cielo va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, martedì 16 febbraio alle ore 16:40. Si tratta di una pellicola americana del 1956 realizzata dalla Universal International Pictures con soggetto tratto dal romanzo scritto nel 1953 da Will Henry intitolato To Follow a Flag. La regia del film è stata affidata a George Marshall con sceneggiatura di Sam Rolfe, le musiche della colonna sonora sono state composte da William Lava e Heinz Roemheld mentre i costumi di scena sono frutto del lavoro di Rosemary Odell. Nel cast sono presenti Jeff Chandler, Dorothy Malone, Ward Bond, Keith Andes, Lee Marvin e Sydney Chaplin.

I pilastri del cielo, trama del film

In I pilastri del cielo ci troviamo nello stato americano dell’Oregon nell’anno 1868 in un periodo storico in cui gran parte delle popolazioni continuava a vivere nello sterminato West. Sul confine di questo stato ci sono ancora tantissime tribù di indiani costrette a vivere all’interno di una riserva che è stata inserita nella parte Nord dello Snake River. In questo lembo di terra dove ancora ci sono grandi problemi di convivenza tra l’uomo bianco e gli indiani, vive un missionario di nome dottor Holden che con le sue mani e una grande passione e forza di volontà, è riuscito nella straordinaria opera di costruire una chiesa dove poter accogliere i fedeli al meglio. Intanto, nella riserva indiana è stato inviato un sergente della Cavalleria degli Stati Uniti d’America a cui è stato dato un compito di mantenere la situazione sotto controllo e fare in modo che tutto possa procedere nel migliore dei modi senza alcun genere di contrasto tra le due popolazioni.

Purtroppo il sergente deve anche effettuare delle realizzazioni strutturali per costruire un ponte che permetta di superare il fiume agevolmente e una strada che porti verso la zona settentrionale della riserva. Le sentinelle delle tribù indiane, dopo aver valutato la situazione, riportano ai vari capi tribù la vicenda i quali dopo aver analizzato con attenzione si rendono conto che questo atto sia ostile nei loro confronti e che soprattutto sono stati violati quelli che erano i trattati di pace che ormai resistevano da un bel po’ di tempo. In questa situazione particolarmente delicata, le varie tribù decidono di organizzare un esercito di resistenza contro l’invasore bianco in una battaglia che vedrà gran parte della Cavalleria avanzare verso la riserva. Una battaglia nella quale si consumeranno tantissime tragedie e nella quale avrà un ruolo importantissimo anche il dottor Holden da sempre mosso da grande spirito religioso e amore verso il prossimo compresi gli indiani. Saprà la sua capacità di mediazione salvare le due popolazioni dall’imminente conflitto?



© RIPRODUZIONE RISERVATA