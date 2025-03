I pinguini di Madagascar, film su Italia 1 diretto da Simon J. Smith ed Eric Darnell

Domenica 30 marzo, verrà trasmesso, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 16:30, il film d’animazione I pinguini di Madagascar. Si tratta di uno spin-off del 2014 della celebre serie targata DreamWorks Animation Madagascar, con la regia di Simon J. Smith ed Eric Darnell.

Nel cast artistico del film I pinguini di Madagascar, fra gli illustri interpreti che hanno prestato la loro voce, è doveroso citare John Malkovich (in una veste alquanto singolare) assieme agli attori Benedict Cumberbatch, Tom McGrath, Christopher Knights e Chris Miller. Vi è anche una voce narrante d’eccezione: quella del grande regista Werner Herzog.

Per la versione italiana, non ci sono nomi famosi, ma professionisti del doppiaggio. La colonna sonora è firmata da Lorne Balfe, mentre la storia è opera della mente di Brandon Sawyer, Michael Colton, John Aboud, un trio eccezionale già protagonista di altre pellicole d’animazione DreamWorks.

La trama dle film I pinguini di Madagascar: la lotta contro il villain Octavius Tentacoli

Ne I pinguini di Madagascar, Skipper, Kowalski, Rico e Soldato sono 4 pinguini che non si accontentano di vivere una vita tranquilla e pacifica, ma escono dal cliché dell’animaletto carino e coccoloso per trasformarsi in una banda di temibili guerrieri. Ogni pinguino è caratterizzato per una propria personalità marcata: Skipper è il leader del gruppo, Kowalski è il cervellone del team, Rico è il braccio, il più coraggioso e atletico, esperto nell’uso delle armi. Infine c’è Soldato, il più giovane e inesperto, ama le merendine e ha paura dei tassi.

In particolare Soldato desidera dimostrare al resto della squadra il proprio coraggio e il proprio spirito temerario, soprattutto nella missione contro il cattivo, il villain della storia, Octavius Tentacoli. Si tratta di un ex polpo che ora è un cyborg, un umanoide geneticamente modificato che minaccia di trasformare tutti i pinguini del pianeta in mostri. Ce la faranno i nostri eroi nel loro compito?