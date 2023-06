I pionieri dell’Alaska, Rete 4/ La corsa all’oro del vecchio west, in onda domenica 11 giugno 2023

I pionieri dell’Alaska, western diretto da Jesse Hibbs

I pionieri dell’Alaska è un film del 1955 di genere western, avventura e azione, che andrà in onda su Rete 4 alle ore 17.05, domenica 11 giugno. Il film è diretto da Jesse Hibbs e prodotto da Ross Hunter in collaborazione con la Universal Pictures.

La fotografia e il montaggio del film I pionieri dell’Alaska sono stati affidati a Maury Gertsman e a Paul Weatherwax, mentre la scenografia ad Alexander Golitzen e ad Alfred Sweeney e i costumi a Bill Thomas. Tra gli interpreti principali del film ci sono Jeff Chandler, Anne Bexter, Rory Calhoun, Barbara Britton, John McIntire, Ray Danton.

La trama del film, nel pieno della corsa all’oro

La vicenda del film I pionieri dell’Alaska è ambientata in un piccolo paese dell’Alaska alla fine del XIX secolo, precisamente nel contesto storico della corsa all’oro nel 1898. Roy Glennister e Mac Namara sono proprietari di una miniera d’oro, ma dovranno cedere la loro concessione ad un agente governativo. I due riescono a comprendere le intenzioni losche di questo commissario che vuole eseguire un’esproprio illegale, ormai abituato a questo genere di iniziative.

In seguito i proprietari cercano di riprendere l’atto di proprietà della miniera da una cassaforte, non riuscendoci. I minatori che lavorano nella proprietà vogliono proteggere l’oro e la loro mansione dal pericolo, affiancati da Roy Glennister che vuole combattere per proteggere la propria posizione. Inizialmente i lavoratori sono intenzionati a risolvere la questione in tribunale, invitando il giudice Stilmann al ripristino della legalità, ma saranno costretti a cederla con un sentenza ingiusta. Uno dei due proprietari viene imprigionato poiché ingiustamente incriminato per omicidio, ma riuscirà a dimostrare la sua innocenza grazie al sostegno di Cherry Malotte, donna di grande bellezza e intelligenza e sua amante…

