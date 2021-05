I pionieri dell’Alaska/ Su Rete 4 il film con Jeff Chandler (oggi, 2 maggio 2021)

I pionieri dell’Alaska va in onda oggi, 2 maggio, sulcanale Mediaset Rete 4 a partiredalle ore 17:00. Si tratta di una pellicola che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo nell’anno 1955 e che appartiene a diversi generi come western, azione e avventura. Il regista di questo film risulta essere Jesse Hibbs mentre la sceneggiatura è stata curata da Oscar Brodney e Charles Hoffmann.

Gli attori che hanno preso parte a questa pellicola sono volti storici di Hollywood come Jeff Chandler, Anne Baxter, Barbara Britton, Rory Calhoun, Wallace Ford e Ray Danton. Le musiche di questa pellicola sono state realizzate da Henry Mancini e Hans J. Salter mentre la fotografia è stata messa a punto da Maury Gertsman.

I pionieri dell’Alaska, la trama del film

I pionieri dell’Alaska racconta la storia dei proprietari di una miniera d’oro, appunto, che sono costretti a cedere la propria proprietà. Difatti, questi ultimi vengono minacciati da un alto funzionario. Non possono opporsi, dal momento che le ripercussioni sarebbero gravi. Dunque, il funzionario riesce ad ottenere la miniera o almeno così inizialmente sembra. Tuttavia, per far diventare ufficiale questo passaggio di proprietà, occorre cercare e possedere il certificato della miniera.

Questo documento molto importante si trova in una cassaforte che viene segretamente custodita in un luogo segreto. Mentre i proprietari della miniera cercano di recuperare questo documento, succede un altro avvenimento che getta ombre sui protagonisti. Uno di loro infatti, viene accusato di omicidio e le forze dell’ordine gli sono alle calcagna. Tuttavia, grazie alla collaborazione di svariati personaggi, l’uomo verrà scagionato.

Alla fine, in una lotta contro il tempo, i proprietari riusciranno a vincere contro il funzionario, recuperando l’atto di vendita e riconquistando la miniera d’oro grazie alla loro lealtà.



