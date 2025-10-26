I pioneri è un racconto di formazione per quattro ragazzini che diventano adolescenti dopo il crollo del muro di Berlino. Film d'esordio di Luca Scivoletto

I pionieri, film su Rai 2 diretto da Luca Scivoletto

Nel primo pomeriggio di domenica 26 ottobre, alle ore 14.35 su Rai 2, andrà in onda il film commedia I pionieri che, in 86 minuti, affronta il delicato passaggio dall’età della fanciullezza a quella dell’adolescenza, nei tempi del PCI.

Prodotta da Rai Cinema e Fandango e distribuita sempre da Fandango, il film italiano ha come protagonisti: Mattia Bonaventura nei panni di Enrico, Claudio Bigagli è Enrico Berlinguer, Peppino Mazzotta è Michele, Francesco Cilia è Renato, Danilo Di Vita è Vittorio, Matilde Fazio è Margherita, Lorenza Indovina è Luisa, Roberto Nobile è il comandante dei Carabinieri, mentre Eleonora Danco interpreta Simonetta.

Il regista è Luca Scivoletto che, con questo film esordisce con un lungometraggio dopo il corto Ieri e il documentario 1938 Diversi, vincitore del Nastro d’Argento.

Alla fotografia della pellicola c’è Stefano Falivene, tra i cui lavori più noti ci sono Napoli milionaria del 2023 e Home education – Le regole del male.

Simona Capone, chi è la fidanzata di Santo Romano/ "Nel mio piccolo provo a cambiare il mondo"

La trama del film I pionieri: un gruppo di ragazzini nell’epoca del crollo delle ideologie

Ne I pionieri, Enrico è un dodicenne che vive in Sicilia, alle prese con un amore non corrisposto e con due genitori legati al Partito Comunista Italiano: suo padre è un dirigente locale prossimo a diventare segretario generale, mentre sua madre è impegnata a educarlo in maniera piuttosto ortodossa, negandogli videogiochi, film di Rambo, scarpe Reebok e persino la religione.

Don Antonio Loffredo, chi è prete che ha ispirato 'Noi del Rione Sanità'/ "Il mio capo è Dio, rispondo a lui"

Il suo amico Renato, per mantenere vivo il ricordo di suo padre, si comporta proprio come un vero comunista parlando e vestendosi come un piccolo dirigente degli anni ’60.

Enrico e Renato, per ritrovare la loro spensieratezza, decidono di allontanarsi da casa e fare un campeggio, durante il quale fonderanno i Pionieri, in ricordo dei boy-scout comunisti nel 1975. Lungo la strada incontrano Vittorio Romano, ragazzino violento e poco amante della scuola e Margherita, figlia di soldati americani in partenza.

Questa avventura per i quattro ragazzini si tramuterà in un percorso di crescita verso l’adolescenza che metterà a rischio tutti quei principi di cui ormai viene meno la certezza: questo viaggio è una metafora del periodo vissuto dall’Europa e dall’Italia con il crollo del muro di Berlino in Germania e la fine del Partito Comunista Italiano.

Million Day, estrazione di oggi 26 ottobre 2025 delle ore 13/ I 5 numeri vincenti e gli "Extra"