I ponti di Madison County, film su Rete 4 diretto e interpretato da Clint Eastwood

Domenica 6 aprile, andrà in onda, su Rete 4 alle ore 14:10, I ponti di Madison County, film drammatico-sentimentale del 1995. La regia è di Clint Eastwood, che è anche l’attore protagonista insieme a Meryl Streep, mentre le musiche sono di Lennie Niehaus.

Secondo molti critici la regia Il film I ponti di Madison County è una delle migliori di Clint Eastwood, che ha raggiunto la popolarità con la “Trilogia del dollaro” con le pellicole Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo, di Sergio Leone, diventando l’interprete principale del genere spaghetti-western.

In seguito ha recitato in altri film di grande successo come Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, Fuga da Alcatraz, Gli spietati, Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino e American Sniper. Al suo fianco un’altra icona hollywoodiana, Meryl Streep, protagonista di film come Il cacciatore, Kramer contro Kramer, La morte ti fa bella, Il diavolo veste Prada e Mamma Mia!

La trama del film I ponti di Madison County: un amore impossibile oltre la vita e la morte

I ponti di Madison County è ambientato nell’Iowa e racconta la fugace ma intensa storia d’amore tra Francesca, casalinga 45enne di origini italiane, e Robert, fotografo freelance 52enne. Francesca lascia in eredità ai suoi figli 3 diari, dove racconta come e perché ha tradito il padre affinché comprendessero le sue motivazioni.

Robert arriva nella contea di Madison per fotografare i ponti e, in quell’occasione, conosce Francesca, la cui famiglia (il marito e i suoi due figli adolescenti) è fuori città. Tra i due nasce un’attrazione fortissima, ma il loro rapporto dura solo 4 giorni. Robert infatti deve andare via e chiede a Francesca di mollare tutto e partire con lui. Benché Francesca sia realmente innamorata di Robert, che ha risvegliato in lei emozioni ormai sopite, con grande dolore decide di dire addio all’uomo della sua vita per restare con la sua famiglia, a costo di un’esistenza monotona e infelice.

Dopo tanti anni Richard, marito di Francesca, muore e le chiede perdono per non averla resa felice, pur avendola amata sinceramente. La donna, ormai anziana, cerca quindi di contattare Robert, scoprendo che anche lui è morto e che ha lasciato per lei uno scatolone pieno di ricordi e di foto per tenere viva la loro passionale storia d’amore.

Dopo un po’ di tempo muore anche Francesca e i figli apprendono con grande stupore, dai diari della madre, che lei ebbe una storia extraconiugale con Robert. I figli, dopo aver compreso i motivi del tradimento della madre, infine compiono le sue ultime volontà: la cremano e gettano le sue ceneri dal ponte dove iniziò la breve ma intensissima storia d’amore con Robert. Lo stesso Robert aveva chiesto e ottenuto di disperdere le sue ceneri dal ponte di Madison County, evidentemente per stare vicino per sempre a Francesca, donna amata per pochi giorni ma che è rimasta per tutta la vita nel suo cuore.