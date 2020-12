I ponti di Madison County/ Su Rete 4 il film di Clint Eastwood

Oggi pomeriggio, giovedì 24 dicembre, alle 15,30 su Rete 4 va in onda il film “I ponti di Madison County”, adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Robert James Waller. La pellicola è stata diretta e interpretata da Clint Eastwood. Tra i suoi più grandi successi dietro la macchina da presa ricordiamo: “Gli spietati” (Oscar come Miglior Film e Miglior Regia nel 1993), “Mystic River”, “Million Dollar Baby” (Oscar come Miglior Film e Miglior Regia nel 2005), “Gran Torino” e “Invictus – L’invincibile”. Al suo fianco ne “I ponti di Madison County” c’è Meryl Streep, ventuno volte nominata per un Oscar, vincitrice di tre statuette, prima come Migliore attrice non protagonista in “Kramer contro Kramer”, poi come protagonista in “La scelta di Sophie” e “The Iron Lady”, bio-movie sulla vita di Margaret Thatcher.

I ponti di Madison County, la trama del film

Attraverso i diari della madre Francesca Johnson, casalinga dell’Iowa di origini italiane, i due figli scoprono della sua intensa storia d’amore, con Robert Kincaid, un fotografo del National Geographic giunto a Madison County per realizzare un servizio sui tipici ponti coperti della contea. Mentre il marito e i figli sono fuori città, Francesca conosce casualmente Robert: tra i due nasce subito un rapporto molto intenso che durerà solo quattro giorni. Quando sta per partire, Robert le chiede di lasciare tutto e andare via con lui. Francesca, però, decide di restare con la sua famiglia che ha ancora bisogno di lei e dice addio all’uomo che le ha cambiato la vita. Dopo la morte di suo marito Richard, Francesca ricontatta Robert, ma scopre che è morto qualche anno prima. L’uomo però le ha lasciato un regalo: un libro di fotografie intitolato “Four Days – Remembering” che raccoglie i momenti più belli della loro storia d’amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA