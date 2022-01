I ponti di Madison County/ Su Rete 4 il film di e con Clint Eastwood

I ponti di Madison County, film di Rete 4 diretto da Clint Eastwood

I ponti di Madison County lo vedremo oggi, 7 gennaio, alle ore 16, nel pomeriggio, andrà in onda su Rete 4. Si tratta di un film che appartiene ai generi drammatico e sentimentale e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1995. Questo film è stato diretto da Clint Eastwood mentre la sceneggiatura è stata scritta da Richard LaGravenese.

All’interno del cast del film ci sono molti attori noti come lo stesso Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley, Victor Slezak, Jim Haynie e Debra Monk. Le musiche del film sono state realizzate dal compositore Lennie Niehaus mentre la fotografia è stata curata da Jack N. Green.

I ponti di Madison County, la trama del film: una storia d’amore

In I ponti di Madison County Francesca è una donna che vive nello stato dello Iowa. Ha origini italiane e precisamente viene da Bari. Francesca è una donna che segna tutta la sua vita e custodisce gelosamente i suoi diari. Attraverso questi ultimi, gli spettatori vengono informati della storia d’amore che ha avuto con Robert, un fotografo freelance di 52 anni.

Francesca e Robert hanno il loro primo incontro quando il marito della donna è fuori città per lavoro. Il fotografo è venuto nella città di Francesca per fotografare i famosi ponti coperti di Madison County. Tra i due subito nasce un feeling incredibile e sembra che non possano staccarsi mai.

Non a caso, dopo aver trascorso alcuni giorni insieme, Robert ha capito che lei è la donna della sua vita. Per questa ragione, dopo il quarto giorno trascorso insieme, Robert chiede a Francesca di lasciare tutto e partire con lui. Tuttavia, c’è da considerare il fatto che Francesca è sposata ma non solo: è anche mamma di due figli. Per questa ragione, la donna deve fare una scelta molto importante, seguire l’amore della sua vita oppure prendersi cura della sua famiglia. Questo dramma interiore consumerà Francesca che alla fine comunque, prenderà la decisione migliore per tutti.

