I predatori dell'arca perduta è il primo film mai realizzato da Spielberg per il franchise di Indiana Jones che verrà trasmesso interamente da Italia 1

La programmazione della prima serata di Italia 1, per sabato 26 luglio, prevede la messa in onda del cult movie d’avventura I predatori dell’arca perduta. Si tratta di un progetto cinematografico prodotto nel 1981 da George Lucas, con la regia del grande Steven Spielberg, uno dei pilastri della storia cinematografica internazionale e grande amico di George Lucas, con cui ha lavorato a numerosi progetti a partire dagli anni ’70. La colonna sonora è opera di uno dei compositori più apprezzati del mondo del cinema, ovvero John Williams, che ha collaborato sia con George Lucas sia con Steven Spielberg a diversi lungometraggi campioni d’incasso (E.T. l’extraterrestre, Lo squalo, Incontri ravvicinati del terzo tipo…).

Il protagonista è interpretato da Harrison Ford, che continuerà ad essere diretto da Spielberg anche nei successivi capitoli della saga fino a Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008). Al suo fianco anche: Karen Allen, Paul Freeman, Denholm Elliott e Ronald Lacey.

La trama del film I predatori dell’arca perduta: la prima missione contro in nazisti per salvare un prezioso manufatto

I predatori dell’arca perduta è il capitolo iniziale della saga che vede come protagonista l’affascinante e coraggioso Indiana Jones, un giovane archeologo brillante e un po’ spericolato. Appena tornato da una spedizione in Perù, mentre insegna all’università, riceve la visita di due agenti che gli propongono una missione importante: impedire che l’Arca dell’Alleanza finisca nelle mani dei nazisti.

Questa Arca, secondo le antiche scritture, contiene frammenti delle tavole dei Dieci Comandamenti ed è considerata un oggetto sacro e potentissimo, tanto da poter essere usato come un arma. Il protagonista accetta subito e parte per il Nepal, dove spera di recuperare un medaglione che può rivelare la posizione esatta dell’Arca. Questo prezioso manufatto è nelle mani di Marion, una donna forte e indipendente che gestisce una locanda e che, guarda caso, è anche una sua vecchia fiamma.

Dopo un confronto acceso, e un’incursione dei nazisti che finiscono per incendiare la locanda, la donna decide di unirsi all’archeologo nella sua avventura. I due volano in Egitto, dove comincia una vera corsa contro il tempo tra trappole antiche, scavi segreti e combattimenti con i soldati nemici. Alla fine, Indiana Jones scopre il mitico Pozzo delle Anime, il luogo dove l’Arca è nascosta, riuscendo a recuperarla. Tornato negli Stati Uniti, viene premiato per il suo coraggio ma, con suo grande disappunto, il governo decide di custodire l’Arca in un luogo segreto dove lui non potrà nemmeno studiarla.

