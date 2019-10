I predatori dell’arca perduta/ Su Rete 4 il primo film della saga di Indiana Jones

Il film I predatori dell’arca perduta va in onda su Rete 4 questa sera, sabato 26 ottobre 2019, alle 21.30. Si tratta del primo capitolo della saga di Indiana Jones. La pellicola firmata dal gigante della regia Steven Spielberg e interpretata da un altro pezzo da novanta di Hollywood, Harrison Ford, ha compiuto trentotto anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Al fianco di Harrison Ford, che interpreta il professore Indiana Jones, troviamo: Karen Allen nei panni di Marion Ravenwood, Paul Freeman in quelli dell’antagnista René Belloq e Denholm Elliott nel ruolo di Marcus Brody.

I predatori dell’arca perduta, la trama del film

Nel 1936 l’archeologo Indiana Jones è alla ricerca di un antico idolo della fertilità peruviana e pur venendo gabbato dal suo rivale storico, René Belloq, verrà contattato dall’Intelligence Americana per una questione ancora più importante. Sembra infatti che i nazisti stiano per impossessarsi dell’Arca dell’Alleanza, contenente alcuni frammenti delle tavole dei dieci comandamenti dettati da Dio a Mosè. Per raggiunge l’arca i tedeschi devono trovare l’amuleto di Ra custodito da Abner Ravenwood, vecchio amico di Jones nonché professore di archeologia ora sparito in Nepal. Indiana Jones parte per l’Asia per recuperare il prezioso amuleto: qui troverà Marion, figlia di Abner e sua vecchia fiamma. Da qui prenderà il via una serie di avventure che porteranno il professore di archeologia a trovare l’arca dell’Alleanza.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA