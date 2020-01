I predatori dell’arca perduta/ Video, su Italia 1 il film con Harrison Ford

I predatori dell’arca perduta andrà in onda oggi, 3 gennaio, a partire dalle 19.25 su Italia 1. Il film col titolo originale di Raiders of the Lost Ark, è stato prodotto nel 1981 ed è il primo della famosa tetralogia di Indiana Jones. Il regista del film è uno dei più famosi di tutti i tempi, si tratta dell’americano Steven Spielberg la cui impronta è riconoscibile in tutti i film che realizza. Tra i principali protagonisti del film ci sono Harrison Ford nei panni del professor Indiana Jones, l’attore consacrato al cinema proprio con questo ruolo è uno dei più famosi di Hollywood oltre ad aver preso parte ad alcune delle pellicole più iconiche del cinema americano come Adaline: l’eterna giovinezza. Co-protagonista Karen Allen, nei panni di Marion Ravenwood, la fanciulla che seguirà Indiana durante le sue peripezie, ci sono poi Paul Freeman che interpreta l’antagonista René Belloq, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Alfred Molina e Wolf Kahler. Le musiche sono state realizzate da John Williams.

I predatori dell’arca perduta, la trama del film

I predatori dell’arca perduta si apre nel bel mezzo della scena durante la quale il professor Indiana Jones sta per recuperare la statuetta di un idolo della fertilità peruviano, siamo nel 1936, insieme alla sua fidata guida Satipo che però non appena si impossessa della statuetta scappa rimanendo ucciso da una delle tante trappole presenti nel tempio. Ripreso l’idolo Jones, si appresta a tornare a Londra, quando il suo acerrimo rivale Belloq aiutato dalle tribù indios del luogo riesce ad ottenere la statuetta e scappare. Tornato all’università di Princeton dove Jones insegna, insieme all’amico di sempre Brody, il professore riceve la visita di alcuni agenti dell’Intelligenze che hanno bisogno del suo aiuto al fine di recuperare uno degli oggetti sacri più potenti al mondo, L’arca dell’alleanza. I nazisti infatti sono riusciti ad ottenere tutti i pezzi necessari per trovare l’antica reliquia, manca solo l’amuleto di Ra, posseduto da un vecchio amico di Jones, il professor Revenwood scomparso parecchi anni prima durante una missione in Nepal. Arrivato in oriente Jones convince Marion la figlia del professore scomparso a cedergli il medaglione, nella locanda che la donna gestisce arriva però la polizia tedesca, Gestapo che mette in fuga l’uomo; Marion decide di partire con Jones con il quale in passato ha avuto una relazione. I due arrivano in Egitto e iniziano a cercare l’Arca insieme all’amico di Jones: lo scavatore Sallah. Durante alcune peripezie però Marion viene rapita e Jones la crede morta, in realtà è stata consegnata a Belloq come ricompensa. Quando Jones ritrova l’Arca, i tedeschi lo scoprono e riescono a sottrargliela rinchiudendolo nel sotterraneo pieno di serpenti insieme a Marion. I due riescono a scappare e distruggono l’aereo con cui veniva portata via l’Arca e dopo un rocambolesco inseguimento la fa imbarcare sulla nave dell’amico Katanga. Questa però viene raggiunta dai tedeschi che portano l’Arca sull’isola di Creta per proseguire il loro rituale e rapiscono nuovamente Marion. Jones riesce a infiltrarsi come guardia nazista e segue l’Arca fino al momento dell’esecuzione del rituale. Le cose non vanno come sperato e il fuoco divino uccide tutti i tedeschi Belloq compreso, solo Jones e Marion si salvano chiudendo gli occhi. Il governo americano requisirà l’Arca dell’alleanza nascondendola in un magazzino con molte altre reliquie top secret.

