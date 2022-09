I predatori/ Su Rai 3 il primo film diretto da Pietro Castellitto

I predatori, il film in onda su Rai 3

Questa sera, venerdì 30 settembre, alle 21.25 su Rai 3 va in onda il film “I predatori“, diretto, sceneggiato e interpretato da Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini. Si tratta del primo film di Castellitto in veste di regista e sceneggiatore, come attore ha debuttato nel 2004 con “Non ti muovere”, diretto e interpretato dal padre Sergio (basato su uno dei romanzi della moglie).

“Nella nostra epoca c’è una classe che per essere predatrice necessita delle armi, e un’altra che ne ha di più raffinate: per questo, il mio è un film anti borghese e non anti fascista”, ha spiega Pietro Castellitto in conferenza stampa alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel cast, oltre al regista, ci sono Massimo Popolizio, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Manuela Mandracchia e Anita Caprioli.

I predatori, la trama del film

Un giorno come un’altro a Ostia la vecchia Ines Vismara viene truffata da un venditore di orologi, che le vende un banale orologio da polso per 1000 euro. Claudio, il figlio di Ines, fascista e proprietario di un negozio di armi, si infuria con la madre: l’anziana madre è così destabilizzata che, mentre attraversa una strada, viene investita da un furgone. Fortunatamente i soccorsi soni immediati e la donna viene portata in ospedale e salvata da Pierpaolo, medico radical chic sposato con Ludovica, regista cinematografica che ama darsi delle arie.

La coppia ha un figlio di nome Federico (Pietro Castellitto), 25enne, grande appassionato di filosofia di particolare di Friedrich Nietzsche. Pierpaolo però nasconde una vita diversa da quella che vuole far credere perché nel frattempo ha una relazione con Gaia che a sua volta è fidanzata con Bruno Parise che è un suo collega. Federico si arrabbia con il suo professore che non gli permette di partecipare all’esumazione del corpo di Nietzsche. Il ragazzo per vendicarsi va nel negozio di Claudio e compra una bomba per far saltare in aria la tomba del famoso filosofo.











