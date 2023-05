Finalisti Eurovision 2023: eliminati e primi 10/ C’è anche un’italiana in classifica

I primi 10 finalisti dell’Eurovision 2023

I finalisti dell’Eurovision 2023 sono i Let 3 della Croazia,; Pasha Parfeni della Moldavia, che ha ottenuto una seconda qualificazione storica dopo undici anni; Remo Forrer con la Svizzera e Luke Black con la Serbia, entrambi con delle canzoni sulla guerra; Käärijä per la Finlandia; le Vesna per la Repubblica Ceca; la giovanissima Noa Kirel per Israele; Mimicat per il Portogallo alla terza qualificazione consecutiva; non ha tradito i favori del pronostico la super favorita Loreen con la Svezia e l’italiana, nata in Liguria, Alessandra Mele per la Norvegia.

A stabilirlo l’esito dei risultati è stato il televoto. L’ordine con cui sono stati comunicati i verdetti sono stati casuali. Non è stata data, infatti, una classifica. A rimanere fuori sono stati Wild Youth dell’Irlanda; Mia Nicolai & Dion Cooper dei Paesi Bassi; i The Busker di Malta, la cui ballad non ha colpito; i TuralTuranX dell’Azerbaijan; Sudden Lights per la Lettoria. Prima di scoprire il verdetto c’è stata l’esibizione di Rebecca Ferguson e Alyosha, poi il super medley di Rita Ora.

Le conduttrici Julia Sanina, Alesha Dixon e Hannah Waddingham si sono intrattenute con i ‘big five’, ovvero i cantanti dei Paesi che hanno di diritto l’accesso diretto alla finale di Eurovision 2023. Tra questi c’è ovviamente anche Marco Mengoni, che sabato sera porterà sul palco la sua “Due vite” con cui ha trionfato al Festival di Sanremo. Tra gli altri ci sono La Zarra per la Francia, i Lord of the Lost per la Germania e ovviamente i campioni in carica, ovvero la Kalush Orchestra. Lo scorso anno l’evento si era svolto a Torino, invece la 67ª edizione nel 2023 si è spostata nella Liverpool Arena.

La Rai, oltre a trasmettere la prima semifinale dell’Eurovision 2023, trasmetterà anche quella dell’11 maggio su Rai 2 la finale del 13 maggio su Rai 1 (alle 20.40), commentate da Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Rai Radio 2 è radio ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2023, in diretta radio e video, sul canale 202 del digitale terrestre e tivùsat, in streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound, Radio 2 seguirà in simulcast le due semifinali e la finale: alla conduzione Diletta Parlangeli, Saverio Raimondo e LaMario.











