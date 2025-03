I Primiballerini Pechino Express 2025, Virna Toppi e Nicola Del Freo conquistano

I Primiballerini Pechino Express 2025, Virna Toppi e Nicola Del Freo, sono tra i concorrenti della nuova edizione. Nel corso della prima puntata I Primiballerini, partiri non perfetta forma hanno recuperato nel secondo tragitto raggiungendo il traguardo finale per primi ricevendo così la Bandiera Rossa e vincendo un bonus che si è rivelato fondamentale nella fase successiva di gioco.



Virna Toppi e Nicola Del Freo, infatti, hanno deciso di assegnare un malus ai Cineasti che durante il viaggio hanno quasi travolto con il pick-up la coppia de Gli Estetici. Una scelta che ha fatto tanto discutere e che ha sicuramente penalizzato i Cineasti che hanno dovuto pulire le alghe di una signora perdendo così del tempo per proseguire il loro viaggio. Alla fine però al traguardo di Fort Santa Isabel sono arrivati per primi i Magici, seguiti da Spettacolari, Medagliati, Atlantiche, Sorelle ed Estetici. Niente da fare per i Primiballerni che hanno rischiato grosso! Tuttavia la giovane coppia di ballerini ha già conquistato i telespettatori e gli utenti social per la loro correttezza.

Virna Toppi e Nicola Del Freo, I Primiballerini Pechino Express 2025: “Avremmo fatto a pugni con una coppia

I Primiballerini Pechino Express 2025 nella prima puntata si sono già fatti apprezzare dal pubblico. Hanno aiutato le coppie in difficoltà con i passaggi come i Magici, hanno instaurato sin da subito un bellissimo rapporto con Gli Spettacolari e soprattutto pur giocando con grinta e determinazione non si sono mai comportati in modo scorretto. In un’intervista rilasciata ad AffariItaliani, invece, hanno svelato un retroscena, ovvero, che con una coppia avrebbero volentieri fatto a pugni: “Ci sono state delle coppie con cui avremmo fatto volentieri a pugni, soprattutto una… però non abbiamo potuto perché…la violenza non è legale.” E ancora presto per dirlo ma Virna e Nicola hanno tutte le carte in regola per andare aventi a Pechino Express e magati vincerlo.