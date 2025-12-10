Sono trascorsi 60 anni dall'uscita in sala de "I pugni in tasca", il primo film di Marco Bellocchio, significativo per più di un motivo

Faceva il suo esordio sessant’anni fa l’allora ventiseienne Marco Bellocchio con I pugni in tasca, opera prima tra le più singolari e discusse della storia del cinema italiano, che impose il regista piacentino all’attenzione internazionale.

Realizzato in economia, autoprodotto da Bellocchio con l’aiuto della famiglia e il lavoro di alcuni compagni di studi del Centro Sperimentale di Cinematografia, in particolare quello del montatore Silvano Agosti, il film fu accompagnato da intensi dibattiti, sia sulla stampa generalista che su quella di settore, circa il proprio feroce dissacrante contenuto.

I pugni in tasca narra infatti delle vicende di una famiglia borghese di provincia, i cui componenti sono tutti, in qualche misura, malati. C’è la madre anziana (Liliana Gerace) cieca, e quattro fratelli: Alessandro (Lou Castel) nichilista e puerile, sul filo dell’epilessia e della psicosi; Giulia (Paola Pitagora) legata al predetto da un rapporto morboso; Leone (Pier Luigi Troglio) ritardato mentale e Augusto (Marino Masè), l’unico apparentemente normale con tanto di lavoro regolare e fidanzata.

Lo scenario è quello di una grande casa sulle colline del piacentino, dove tutti i personaggi vivono insieme. Alessandro, introverso e sempre chiuso nell’universo fantastico della propria stanza, progetta di sterminare la parte malata della famiglia, per lasciare il fratello Augusto libero di rifarsi una vita.

Dopo un primo fallito tentativo di condurre madre, sorella e fratello malato con l’auto giù da un dirupo, Alessandro uccide la madre, spingendola in un burrone. Poi, dopo aver confessato a Giulia – inizialmente incredula – il matricidio, sopprime anche il fratello Leone. Molto turbata dal comportamento del fratello, Giulia ha un malore e cade dalle scale. Immobilizzata così a letto per i postumi dell’incidente, nulla può fare quando Alessandro, colpito da un forte attacco epilettico, muore a sua volta, concludendo così la sinistra sequenza di crimini e disgrazie.

Un film così estremo in vari tratti del suo narrato non può essere – come in parte effettivamente è – soltanto una metafora dello sfacimento della famiglia borghese tradizionale come esito della rivoluzione socio-culturale degli anni Sessanta. Esso rappresenta anche una rottura della consuetudine visivo-narrativa tradizionale del cinema italiano.

Un film che chiude con il passato e coglie in modo compulsivo e a tratti profetico una situazione storica in divenire (siamo alla vigilia del fatidico ’68), secondo uno stile che mantiene un legame col classico, ma che al contempo sa aprire alle novità dell’epoca sua coeva, con un’urgenza e un’immediatezza che ricorda il passaggio, che avvenne negli anni Quaranta, dalla commedia di costume al neorealismo.

In quella metà degli anni Sessanta siamo in pieno riassetto post Nouvelle Vague, entro il quale il film di Bellocchio si pone stilisticamente come una rivoluzione non compiuta appieno. In un noto contributo critico sul cinema della poesia, Pasolini definiva cinema della “prosa” quello della grammatica classica hollywoodiana e del classico in genere, e della “poesia” quello della Nouvelle Vague, sostenendo altresì che Bellocchio, con il suo folgorante esordio, si poneva in un territorio intermedio, facendo del proprio cinema una sorta di prosa espressionista.

Infatti, la struttura complessiva dell’opera di Bellocchio appare di taglio narrativo tradizionale, ma con una messa in scena che recepisce le novità linguistiche dei “giovani turchi” d’oltralpe. La macchina da presa è a volte fissa, a distanza e obiettiva sulle situazioni da guardare; a tratti invece è a mano, nervosa, segue da vicino i personaggi nel loro delirio quotidiano, riflettendo così il loro distorto approccio alla vita. Il montaggio – di Silvano Agosti, accreditato con uno pseudonimo – procede sia in senso tradizionale che a stacchi di raccordo volutamente “sbagliati”, che rimandano alla precarietà delle situazioni vissute dai personaggi “border line” della grottesca vicenda.

I pugni in tasca rimane comunque un’opera dal linguaggio polisemico, ancora oggi difficile da comprendere nel pieno del suo significato. Di certo ha rappresentato, come già evidenziato, un primo storico momento di rottura, più che altro una linea da seguire: la consapevolezza che il panorama produttivo del cinema italiano poteva accogliere anche un cinema diverso dal solito “commedia e genere spaghetti western”. Si potevano esplorare altri territori, soprattutto dal punto di vista strutturale e formale, non necessariamente dissacranti o rivoluzionari come fece il primo Bellocchio. E infatti altri autori arriveranno a tali esiti, come ad esempio Marco Ferreri, i fratelli Taviani e – in parte – Nanni Moretti, per citarne solo alcuni.

Auspichiamo che anche ai giorni nostri arrivi una qualche significativa opera di rottura. Che ci possa essere ancora qualcuno che sappia realizzare un cinema sincero e coraggioso, un cinema delle idee smarcato da qualsivoglia considerazione di mercato o di audience, un cinema della ricerca, del linguaggio e dello sguardo consapevole come fu capace di fare allora Marco Bellocchio.

