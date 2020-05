I QUATTRO DEL TEXAS, RETE 4/ Nel cast anche Victor Buono (19 maggio)

Pubblicità

Uno dei protagonisti de I quattro del Texas è l’attore e comico americano Victor Buono. Nato san Diego il 3 febbraio 1938 è scomparso nel 1982 prematuramente. Il suo esordio sul mondo del cinema È arrivato nel 1960 con il film La storia di Ruth per poi collaborare l’anno seguente per la realizzazione della pellicola I cannoni di navarone. Tra le pellicole di maggior successo in cui ha recitato ricordiamo soprattutto I 4 di Chicago e Le bambole del desiderio. L’artista era un grande scrittore e amava William Shakespeare. Inoltre era anche un gourmet. L’artista era omosessuale anche se non aveva mai esposto i suoi partner alle luci dello spettacolo. Si era definito “Obiettore di coscienza nella rivoluzione morale degli anni sessanta”. Sicuramente era un personaggio eclettico e di grande spessore e talento. Sarà interessante vederlo in questo film dove ha dato ancora una volta prova del suo grande talento nella recitazione.

Nel cast Frank Sinatra

I quattro del Texas va in onda su Rete 4 oggi, martedì 19 maggio, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1963 negli Stati Uniti d’America con la regia di Robert Aldrich il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Teddi Sherman. Il montaggio di questo film è stato realizzato da Ernest Laszlo, le musiche della colonna sonora portano la firma di Nelson Riddle e nel cast sono presenti grandi artisti come Frank Sinatra, Dean Martin, Anita Ekberg, Ursula Andress, Charles Bronson e Victor Buono.

I quattro del Texas, la trama del film

Ecco la trama de I quattro del Texas. Nell’anno 1870 in Texas, un bandito di nome Joe assalta una dirigenza all’interno della quale viene trasportato un bottino di ben centomila dollari. Il suo assalto si dimostra efficace con l’uomo che riesce ad entrare in possesso dell’enorme quantità di denaro, il che li consiglia di fermarsi nei pressi di una vicina cittadina per mettere in sicurezza il denaro. In particolare il malvivente non appena arrivato in città, decide di mettere tutto il proprio denaro all’interno della locale banca ottenendo rassicurazioni in merito da parte del direttore. Nel frattempo è arrivato in città un altro bandito di nome Zack il quale da sempre può essere definito come una sorta di nemico. Zack infatti vuole destabilizzare il proprio nemico ed in particolar modo si inserisce nell’organigramma della banca per cercarne di capire le intenzioni. Nel frattempo, Joe ha deciso di rivolgersi ad un imprenditore del luogo il quale ha costruito un battello con cui trasporta passeggeri sul locale fiume.

L’idea è quella di inserire un forte getto di denaro nella sua attività in maniera tale da trasformare il battello in una sorta di casinò mobile che possa permettere a tutti gli appassionati di gioco d’azzardo di cimentarsi nella tipologia più adatta a quelle che sono le proprie esigenze. Intanto, il suo nemico dopo aver scoperto questi suoi intendimenti, decide di mettere in essere una piccola banda con cui contrastare lo stesso Joe e in particolar modo ucciderlo per vendicarsi di quanto avvenuto in precedenza negli anni passati. Il socio di Joe, avendo avuto modo di capire quali siano le intenzioni dei due rivali, decide di sfruttare la cosa a proprio vantaggio in particolar modo lasciare che le due bande criminali possano distruggersi in maniera tale che lui rimanga l’unico imprenditore e quindi proprietario di tutto il denaro investito. I due nemici, dopo aver capito il piano del loro terzo incomodo, per una volta nella loro vita decidono di mettere da parte i vecchi rancori e di unire le forze per disfarsi di lui e quindi spartirsi l’enorme torta.



