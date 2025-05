I quattro dell’Ave Maria, film su Rete 4 diretto da Giuseppe Colizzi, film su Rete 4 con Bud Spencer e Terence Hill

Domenica 4 maggio 2025, alle 15:50, Rete 4 ci regala un classico imperdibile: I quattro dell’Ave Maria. Girato nel 1968 dal regista Giuseppe Colizzi, questo film è il secondo capitolo della trilogia che ha consacrato la coppia Bud Spencer e Terence Hill, trasformandoli in vere leggende, dopo Dio perdona… io no!, girato sempre da Colizzi.

Accanto a loro brilla un attore d’eccezione, Eli Wallach, già diventato un’icona grazie al suo Tuco ne Il buono, il brutto, il cattivo, di Sergio Leone. Qui Wallach interpreta Cacopoulos, un bandito furbissimo appena scappato di prigione. Hill e Spencer tornano nei ruoli di Cat Stevens e Hutch Bessy e nel cast troviamo anche bravi attori come Brock Peters e Kevin McCarthy. E le musiche? Sono del maestro Carlo Rustichelli, uno che di colonne sonore se ne intendeva, e qui accompagnano alla perfezione sia i momenti di tensione che le prime, irresistibili scintille di commedia che faranno la fortuna del duo.

La trama del film I quattro dell’Ave Maria: Cat e Hutch contro Cacopoulos

La storia de I quattro dell’Ave Maria riparte proprio da dove l’avevamo lasciata. Ritroviamo i nostri Cat Stevens (Terence Hill) e Hutch Bessy (Bud Spencer) che, dopo aver recuperato un bel malloppo, si vedono rubare tutto durante un viaggio in diligenza. Il colpevole? Proprio Cacopoulos (Eli Wallach), che i due, senza volerlo, avevano aiutato a evadere poco prima.

Cacopoulos, sentendosi quasi preso in giro, decide di usare quei soldi per regolare i conti con due vecchi soci, Harold e Thomas, che quindici anni prima l’avevano tradito, facendolo finire in galera e tenendosi il bottino di una rapina. Cat e Hutch non ci stanno e si mettono sulle sue tracce per riprendersi il denaro, ma finiscono per rimanere invischiati nei suoi piani di vendetta. Tra agguati, sparatorie, alleanze che non ti aspetti e sospetti reciproci, i tre si troveranno a dover combattere nemici comuni, come l’avido banchiere Harold (Kevin McCarthy) e il pericoloso pistolero Drake (Brock Peters). L’avventura si snoda così, mescolando l’astuzia di Cat, la forza di Hutch e l’imprevedibilità di Cacopoulos in un mix esplosivo.

