I quattro dell’Ave Maria, Rete 4/ Western “serio” di Bud Spencer e Terence Hill, oggi, sabato 7 ottobre 2023

I quattro dell’Ave Maria, diretto da Giuseppe Colizzi

Sabato 7 ottobre, nel pomeriggio di Rete 4 alle 15,40, verrà trasmesso il film I quattro dell’Ave Maria. Si tratta di un titolo italiano di genere western, realizzato nel 1968 e con l’aiuto della produzione di Crono Cinematografica e Finanziaria San Marco Film.

La fotografia è stata curata da Marcello Masciocchi, con montaggio di Marcello Malvestito, effetti speciali di Erasmo Bacciucchi e musiche di Carlo Rustichelli. Produzione esecutiva, soggetto, sceneggiatura e regia sono ad appannaggio di Giuseppe Colizzi, noto anche per Dio perdona… io no!, …più forte ragazzi! e Arrivano Joe e Margherito. Protagonista assoluta è la coppia formata da Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer, e Mario Girotti, meglio noto con lo pseudonimo di Terence Hill. I due, vincitori del David di Donatello alla carriera nel 2010, vengono affiancati dalla star statunitense Eli Wallach, che si è aggiudicato un Premio Oscar onorario nel 2011. Nel cast anche Brock Peters, Kevin McCarthy, Livio Lorenzon, Steffen Zacharias, Bruno Corazzari e Tiffany Hoyveld.

La trama del film I quattro dell’Ave Maria: una taglia da riscuotere

Ne I quattro dell’Ava Maria, i protagonisti Cat Stevens e Hutch Bessy sono due cacciatori di taglie appena usciti vivi dalla battuta di caccia contro il malvivente Bill Sant’Antonio. Il bandito è morto saltando in aria e, senza il suo cadavere come prova, i due cacciatori di taglie non possono dimostrarne il decesso, e quindi riscuotere la ricompensa. Sono costretti quindi a restituire alla Harold’s Bank i trecentomila dollari in monete d’oro che il defunto Bill aveva rapinato. Ed è proprio a nome suo che si presentano al cospetto di Mr Harold: ricevendoli, il presidente si smaschera da solo, dimostrandp che è sempre stato in combutta col bandito per riscuotere una fetta di quelle monete d’oro.

Cat e Hutch riscuotono quindi la ricompensa in oro e lasciano la città. Harold non è per nulla disposto a lasciarsi scappare quel bottino ed è motivato a recuperare la somma che dovuto sborsare. Per mettere in atto il suo piano di rivalsa, si reca in carcere per mettersi in contatto con un suo vecchio amico, Cacopoulos. Fanno un patto e per questo viene fatto evadere dal carcere; mentre sta per riuscirci, riesce a riconoscere il suo coltello che è stato usato per uccidere lo sceriffo. Lui non è stato, ma quella è la sua arma fatta sparire qualche giorno prima. A questo punto, il galeotto si rende conto che il suo alleato, il signor Harold, lo sta incastrando.

Per questa ragione, appena evaso dalla galera, cerca il confronto col banchiere che viene freddato in uno scontro con il bandito. Cacopoulos non è un bandito comune: figlio di un commerciante, la madre è una pellerossa che lo aveva cresciuto dopo la morte del padre. Cacopoulos, dopo aver messo le mani su un grosso bottino, è stato tradito dai suoi compari che lo hanno lasciato solo, causandogli 15 anni di carcere ai lavori forzati. Adesso che si trova di nuovo fuori, ha un unico obiettivo: quello di far pagare tutto alla sua vecchia alleanza…











