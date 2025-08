I quattro figli di Katie Elder apre la serata di Rai 3 all'insegna dei classici western. Protagonisti due leggende dello schermo: John Wayne e Dean Martin

I quattro figli di Katie Elder, film su Rai 3 diretto da Henry Hathaway

Sabato 2 agosto 2025, Rai 3 dedica la sua prima serata agli amanti del western: alle 21:20 andrà in onda I quattro figli di Katie Elder, un classico del genere prodotto negli Stati Uniti nel 1965. La regia è firmata da Henry Hathaway, veterano dei film western e autore di pellicole leggendarie. Il soggetto del film nasce dalla penna di Talbot Jennings, mentre la sceneggiatura è il risultato del lavoro congiunto di Harry Essex, Allan Weiss e William H. Wright. La produzione è targata Paramount Pictures e vanta la fotografia di Lucien Ballard, mentre la colonna sonora è di Elmer Bernstein, compositore noto per oltre 200 titoli.

Omicidio Marta Russo, perché si è parlato di riapertura del caso/ "Perizia sbagliata e un'ammissione..."

Nel cast del film I quattro figli di Katie Elder troviamo due giganti del cinema western: John Wayne e Dean Martin, che avevano già condiviso il set in Un dollaro d’onore di Howard Hawks. Accanto a loro, un parterre di tutto rispetto: George Kennedy, Michael Anderson Jr., Martha Hyer, Dennis Hopper ed Earl Holliman.

Alessandro Leon, chi è il primo figlio di Raoul Bova: lavoro il cognome mai usato/ Ha una nonna famosissima!

La trama del film I quattro figli di Katie Elder: un funerale che fa emergere tanti guai

I quattro figli di Katie Elder ci porta in Texas, in una piccola cittadina dove si stanno celebrando i funerali di Katie Elder. Per rendere omaggio alla madre scomparsa, arrivano in città i suoi quattro figli ma, appena mettono piede sul posto, si trovano di fronte ad una situazione alquanto insolita: tutto è già stato organizzato, perfino le spese del funerale sembrano coperte da qualcun altro.

Eppure, per i suoi figli le cose non tornano: conoscevano bene la loro madre e percepiscono che qualcosa non quadra. A complicare ulteriormente le cose c’è la questione della vecchia fattoria di famiglia, persa in circostanze poco chiare dopo la morte del padre. I fratelli iniziano a pensare che dietro ci sia un imbroglio e decidono di andare a fondo. Man mano che indagano, emergono nomi e sospetti: tra i primi c’è un commerciante locale, noto per i suoi affari poco limpidi e per l’interesse verso i terreni della famiglia Elder. Scoprono anche che Katie aveva stretto un accordo con un allevatore per cercare di salvare la situazione economica, ma quell’accordo non era mai stato portato a termine.

Giucas Casella, chi è: illusionista, in tv dal 1979/ Papà di James: "All'inizio non lo volevo, poi..."

I figli, decisi ad onorare la madre, vogliono rispettare l’impegno preso e saldare il debito. I guai, però, non finiscono qui: il commerciante mette in piedi un intrigo per far ricadere sui quattro fratelli la responsabilità dell’omicidio dello sceriffo. Difendere la proprietà e il loro nome sarà più difficile di quanto avrebbero immaginato.