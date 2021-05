I quattro figli di Katie Elder/ Su Rete 4 il film con John Wayne (oggi, 14 maggio)

I quattro figli di Katie Elder ci regala un pomeriggio dal sapore western su Rete 4 oggi, 14 maggio, a partire dalle ore 16.25. La pellicola vede in cabina di regia Henry Hathaway, pseudonimo americano del marchese di origini francesi Henri Leopold De Fiennes. Nel cast vestono i panni dei protagonisti tre vere e proprie leggende del cinema mondiale e del genere Western: John Wayne, Dean Martin e George Kennedy. Sicuramente si tratta di un film adatto a un pubblico adulto e fuori dagli schemi che prediligono situazioni più action del normale.

First Man Il primo uomo, Canale 5/ Oscar per effetti speciali, una contraddizione se si pensa che...

In realtà il film ha anche un buon ritmo, ma nonostante questo sono diversi i momenti in cui l’empasse potrebbe annoiare i giovani.

I quattro figli di Katie Elder, la trama del film

La storia de I quattro figli di Katie Elder è ambientata in Texas, nella cittadina di Clearwater, dove i quattro figli della signora Elder si riuniscono dopo tantissimi anni per seppellire l’anziana madre recentemente scomparsa. Pur conoscendo la tempra morale della donna,al loro ritorno nella fattoria di famiglia, i quattro trovano un ordine che li insospettisce. Persino le spese per il funerale sono già state coperte e questo spingerà i figli della signora Elder a indagare su queste strane vicende.

Quel certo non so che/ Su Rete 4 il film con Doris Day (oggi, 13 maggio 2021)

Si viene infatti a scoprire che la fattoria della famiglia era stata perduta dal marito di Katie e padre dei quattro a blackjack tramite una truffa e in seguito è stato anche assassinato. Il primo dei sospettati è Hastings, commerciante e gestore dell’emporio cittadino, segretamente interessato a mettere le mani sui terreni sui quali sorge la fattoria. Le cose degenerano in fretta, con una rissa a pugni tra i fratelli Elder e il commerciante. Dopo la rissa emergeranno altri segreti e altre volontà tenute nascoste dalla signora Elder e a tramare contro i quattro fratelli ci si metterà persino lo sceriffo di Clearwater. Il finale si preannuncia mozzafiato e tutto da vivere.

John Wick 2/ Film Italia 1: incassi da record in tutto il mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA