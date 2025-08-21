I re della scena è una gradevole commedia a tinte gialle con due protagonisti eccellenti del cinema francese: Fanny Ardant e Mathieu Kassowitz

I re della scena, film su Rai 3 diretto da Thierry Klifa

Giovedì 21 agosto 2025, in prima serata su Rai 3, verrà trasmessa la commedia poliziesca I re della scena. Si tratta di una produzione francese del 2023 diretta da Thierry Klifa, giornalista e regista molto conosciuto in Francia per essere stato una nota penna della rivista di cinema Studio e che quest’anno ha presentato a Cannes il film La donna più ricca del mondo, con l’iconica Isabelle Huppert, in uscita presto anche nelle sale italiane. La sceneggiatura è dello stesso Klifa in collaborazione con Benoît Graffin e le musiche sono di Alex Beaupain.

I protagonisti principali di questa pellicola dal titolo originale Les Rois de la piste, sono Fanny Ardant, vincitrice di due premi César e ultima attrice-feticcio di François Truffaut, e Mathieu Kassovitz, il pluripremiato regista de L’odio (1995). Nel cast anche Michel Vuillermoz, Ben Attal, Nicolas Duvauchelle e Laetitia Dosch.

La trama del film I re della scena: il furto di un Tamara de Lempicka

La storia de I re della scena racconta di Rachel, interpretata da Fanny Ardant, madre modello e maestra di cucina di grandissimo talento. La donna ha anche pianificato lo stesso futuro per i suoi due figli, Sam (Mathieu Kassovitz) e Jeremiah (Nicolas Duvauchelle), e al nipote Nathan (Ben Attal), cresciuto con loro.

La famiglia di Rachel vive di espedienti, realizzando piccole rapine, sognando di mettere a segno il grande colpo finale, che sembra, però non arrivare mai. Il loro destino prende improvvisamente una svolta quando la banda, ignara del valore dell’opera, ruba un preziosissimo dipinto di Tamara de Lempicka.

Da questo momento le vicende familiari si intrecciano con quelle di due detective assicurativi Céleste Siméon (Laetitia Dosch) e il suo collega e compagno Gauthier Renard (Michel Vuillermoz). Céleste è determinatissima a recuperare il quadro e a incastrare i colpevoli e la ricerca innescherà una serie di situazioni esilaranti causate da questa banda di maldestri ladruncoli…