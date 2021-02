I Ricchi e Poveri Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu/ Dopo la reunion un album?

I Ricchi e Poveri in una serata a loro dedicata in quel di Rai1. Questo è quello che regalerà al pubblico questa sera A Grande Richiesta con al timone Carlo Conti pronto ad una cavalcata lungo il viale dei ricordi e, in particolare, in cinquant’anni di musica con i protagonisti al gran completo. Canzoni, racconti, aneddoti, partecipazioni e duetti, questa sera la storia del quartetto tutto italiano sarà rimarcata nel prime time di Rai1 anche a favore dei più giovani. Il grande speciale arriva proprio ad un anno dalla reunion che lo scorso anno li ha portati sul palco di Sanremo per celebrare i loro grandi successi che dagli anni ’60 agli anni ’90 li hanno portati in giro per il mondo e che, proprio alla kermesse firmata Amadeus, hanno portato in un medley sul palco con la formazione originaria.

I Ricchi e Poveri questa sera ospiti d’onore di A Grande Richiesta condotto da Carlo Conti

Secondo i bene informati questa ennesima reunion in realtà nasconde quello che sarà un grande lancio pubblicitario che permetterà a I Ricchi e Poveri, di lanciare Reunion, doppio album dei Ricchi e Poveri prodotto da Danilo Mancuso per DM Produzioni e distribuito da Sony Music Entertainment Italy. Lo stesso disco conterrà ben 21 tracce, ovvero i grandi successi del gruppo con Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, e la partecipazione eccezionale di José Feliciano che ha reinterpretato “Che sarà”. Anche questa sera il gruppo potrebbe portare sul palco la nuova versione del loro successo che li portò alla vittoria di Sanremo nel 1971. Lo stesso album conterrà anche i successi degli anni ’80 e ’90 che per la prima volta cantati a quattro voci recuperando quindi il tempo “perso” con l’assenza della Occhiena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA