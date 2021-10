I Righeira, perché si sono lasciati e torneranno insieme?/ “Niente da condividere”

Era l’estate del 1983 quando i Righeira – i due finti fratelli Stefano Righi/Johnson Righeira e Stefano Rota/Michael Righeira – conquisteranno la radio con la loro “Vamos a la Playa”. Nonostante il grande successo, raddoppiato poi con “L’estate sta finendo” il duo elettro-pop si è lasciato ormai da molti anni e non sembrano esserci possibilità per una reunion: “La prima separazione fu dal 1992 al 1999. Quella definitiva è datata 23 giugno 2015. I motivi sono gli stessi, con aggravanti. Non abbiamo più niente da condividere”, ha detto Johnson Righeira nel 2019 sulle pagine del Corriere della Sera. Qualche mese fa, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ha ribadito di non avere più rapporti con l’ex partner: “Michael sta in Veneto, non ci sentiamo ma credo stia bene”. Secondo Johnson i Righeira si sono lasciati anche per pressioni esterne: “La mancanza di aver avuto un mestiere alle spalle ci ha impedito di continuare ad essere creativi. Ci siamo trovati molto pressati dal fatto che tutti si aspettavano un successo dietro l’altro”.

Gli anni d’oro dei Righeira

Nonostante ormai si siano detti addio, Johnson Righeira ha ricordato con allegria gli anni vissuti al fianco di Michael: “La sera facevamo tardissimo e il giorno dopo lasciavamo le camere degli hotel di pomeriggio. Le cameriere si inferocivano. Quando bussavano, avevamo il coraggio di mettere fuori i bagagli e poi tornavamo a letto. Eravamo perennemente in ritardo”. In quegli anni hanno conosciuto grandi nome della musica internazionale: “Una volta a Parigi finimmo in tv con i Culture Club e Boy George in camerino cantava Vamos a la playa: fu un bel flash. A Colonia trovammo Stevie Wonder che muoveva la testa ascoltando la nostra Hey Mama”, ha raccontato al Corriere della Sera. Nella stessa intervista Johnson ha ammesso di aver dilapidato in fretta i guadagni con spese folli.

