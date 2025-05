Esistono alcuni campanelli d’allarme che dovrebbero metterci in guardia riguardo a un possibile tradimento: come riconoscerli

L’inizio di una storia d’amore è sempre il momento più bello, ci si conosce, si pensa che tutto andrà bene e nulla potrà rovinare quest’idillio. C’è desiderio, passione e si vuole stare sempre assieme, ma le cose con il passare degli anni possono cambiare. Specialmente quando si inizia a convivere, ci si sposa o si hanno dei figli, il rischio che una coppia si allontani è piuttosto alto.

Sebbene ci sia amore e affetto, con il passare del tempo una relazione cambia e non sempre ci si riesce ad adattare, creando un nuovo equilibrio. Ecco che il tradimento potrebbe essere dietro l’angolo, specialmente quello emotivo che non va assolutamente sottovalutato. Ci sono alcuni segnali che indicherebbero che il partner ti potrebbe aver tradito o comunque ci sia vicino, campanelli d’allarme che dovrebbero metterci in guardia.

Come capire che il proprio partner ti tradisce, i segnali

Il tradimento vero e proprio inizia la maggior parte delle volte con un tradimento emotivo, che scatta quando un rapporto è in un punto di stallo, quando si è giunti a una certa freddezza o addirittura si è in conflitto. La vita di coppia con il passare degli anni cambia e si potrebbe arrivare a un punto in cui non si dialoga più, se non per litigare.

Esistono alcuni segnali che potrebbero indicare un principio di tradimento o un tradimento già avvenuto. Come prima cosa è fondamentale non dimenticarsi mai di essere una coppia, sebbene i figli vengano prima di ogni cosa, la coppia non deve mai perdersi e deve ritagliarsi sempre degli spazi per se e per coltivare e alimentare il proprio amore.

Un tradimento emotivo può avvenire quando il partner ripone la propria fiducia in un’altra persona, che sia un amico, un collega o qualcun altro. Il segnale di un principio di tradimento è anche lo stare sempre attaccati al telefono, se si nota una sorta di attaccamento quasi morboso, questo potrebbe essere un segnale che cela bene altro.

Come abbiamo detto un tradimento non avviene solo ed esclusivamente in modo fisico, prima potrebbe esserci un tradimento emotivo, che potrebbe essere il principio di qualcosa di più concreto. In questo caso il tradimento può iniziare anche facendo pagamenti all’insaputa del partner, acquisti di cui non si voglia parlare o cose del genere. Trascorrere più tempo con gli amici anche è un segnale di un allontanamento che, alla lunga, potrebbe portare ad altro.

Se il compagno/a si lamenta del proprio partner con gli amici è un segnale che qualcosa non va, criticare apertamente alcune cose che un tempo non si notava e che magari sono diventate intollerabili potrebbe essere il segno di un primo distacco. Infine, se la persona che ci è accanto è sempre sulla difensiva bisognerebbe allarmarsi, è un atteggiamento molto pericoloso per una relazione, che potrebbe nascondere problemi molto più gravi, di cui è il caso discutere prima che si arrivi a un punto di non ritorno.

Questi sono i segnali che indicherebbero un possibile tradimento emotivo, che potrebbe significare una sensazione di insoddisfazione da parte del partner, che a sua volta potrebbe tramutarsi in qualcosa di più grave. E’ fondamentale, dunque, non sottovalutare questi segnali e iniziare a dialogare con la persona che è al nostro fianco se si inizia a notare qualche problema.