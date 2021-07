I segreti di Osage County/ Su Rai 3 il film con Julia Roberts (oggi, 11 luglio 2021)

I segreti di Osage County va in onda oggi, 11 luglio 2021, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film drammatico, titolo originale – August: Osage County, ed è diretto da John Wells con Julia Roberts nel ruolo di Barbara Weston, Meryl Streep (Violet Weston) e Ewan McGregor (Bill Fordham). La pellicola è del 2013 e ha vinto il Premio Pulitzer. Il film è prodotto da George Clooney e distribuito in Italia da Bim Distribuzione. Sicuramente alla base del film c’è la prova di due grandissime interpreti abili a dimostrare la loro bravura se qualcuno ne avesse ancora bisogno. Le due vengono completate dalla presenza anche di un buon contraltare maschile come Ewan McGregor appunto. Il film commuove ed è da seguire dall’inizio alla fine.

I segreti di Osage County, la trama del film

Ora guardiamo cosa dice la trama de I segreti di Osage County. Violet Weston è un’anziana signora malata di tumore, un giorno il marito scompare la la figlia Ivy riunisce la famiglia per capire dove l’uomo può essere andato. Barbara figlia di Violet si precipita in Oklahoma e rivede dopo tanto tempo la madre con le sue sorelle e i parenti.

La famiglia comincia a pensare dove Beverly possa essere andato, percorrendo gli anni della loro vita insieme e riportando a galla vecchi ricordi e dissapori. Improvvisamente le donne apprendono la notizia che il padre è morto misteriosamente mentre si trovava in barca. Durante il funerale si presenta Karen un’altra sorella Weston con il suo nuovo compagno che accusa Jean sua cognata di fare uso di sotanze stupefacenti.

Dopo l cerimonia l a famiglia si riunisce in un pranzo, ma Violet in preda a crisi isteriche a causa dei medicinali che prende, comincia a trattare male tutti, a tal punto che Barbara la aggredisce per strapparle dalle mani le medicine. Insieme alle sorelle Barbara discute si far cambiare la cura alla madre, e di chi tra loro deve restarle accanto. La situazione precipita quando si scopre la relazione incestuosa tra Ivy e suo cugino nonostante la parentela. Alla fine nessuno vuole stare con Violet che rimane da sola, dopo che Barbara decide di allontanarsi da lei dopo aver appreso dure rivelazioni sul padre e sul testamento familiare.

