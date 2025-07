I segreti di Yellowstone è il film in onda oggi, in prima serata su Raidue, per il ciclo "Nel segno del giallo".

Il ciclo “Nel segno del giallo” in onda ogni sabato, in prima serata su Raidue, oggi 26 luglio 2025, propone un film ricco di adrenalina, suspense e colpi di scena assolutamente imperdibile per chi ama restare con il fiato sospeso quando sceglie di trascorrere una serata guardando un film. S’intitola I Segreti di Yellowstone il film in onda oggi ed è un film di Tony Dean Smith, con Lucie Guest, Jonathan Scarfe, Cassandra Sawtell.

Mario Merello, chi è il marito di Marcella Bella/ "Ha sempre trovato il tempo per me"

I segreti di Yellowstone è uno dei tanti film creati dal canale televisivo Lifetime, specializzato, come fa sapere il portale Gamesurf.it, in produzioni di basso costo. Il regista Tony Dean Smith, la cui carriera per farsi un’idea vanta pellicole come Il killer del piano di sotto (2019) e Il killer della porta accanto (2020), ha ambientato il film nell’immenso bosco in cui perdersi diventerebbe un incubo per chiunque.

Chi è Mia Martini, la sorella di Loredana Bertè/ "Con lei è morta una parte di me"

La trama

Protagoniste del film “I segreti di Yellowstone” sono Jessie e Michelle, madre e figlia, che, in auto, percorrono l’immenso parco nazionale americano di Yellowstone, scenario di un terribile incidente lo scorso maggio. Durante il viaggio, però, l’auto si guasta e la giovane sparisce misteriosamente mettendo in ansia la mamma che non sa che fine abbia fatto.

Ina uno scenario horror per qualsiasi madre, Jessie viene accusata di rapimento ma, come ogni mamma, non si arrende e fa di tutto per dimostrare la propria innocenza collaborando con un meccanico locale per ritrovare la figlia prima che sia troppo tardi.

Papillon, Rai 3/ Trama e cast del classico prison movie con Steve McQueen, in onda oggi 26 luglio 2025

Le curiosità sul film

Il film, oltre a regalare emozioni, si basa anche su una serie di intrighi familiari in cui l’attrice Lucie Guest che interpreta Jessie incarna l’immagine della madre disposta a tutto pur di ritrovare la figlia adolescente, ribelle ma non sprovveduta. Pur essendo giovanissima, durante il rapimento, si dimostra sveglissima e capace di analizzare ogni situazione per salvarsi la vita.

Grant, invece, rappresenta il personaggio solitario, quello che è possibile incontrare nei paesini e che, per anni, ha vissuto nel suo mondo. Nonostante tutto, però, è l’alleato giusto per Jessie che, insieme alla figlia, rappresenta la protagonista principale del film.