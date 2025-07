I senza legge è un western avvincente con tanta azione, pistoleri, indiani e tutto il repertorio. Diretto da Nathan Juran, la star è Audie Murphy

I senza legge, film su Rete 4 diretto da Nathan Juran

Domenica 20 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17, il film western dal titolo I senza legge. Si tratta di un progetto cinematografico del 1953 prodotto dalla Universal International Pictures e diretto da Nathan Juran, vincitore del Premio Oscar nel 1942 per Com’era verde la mia valle. La fotografia è di Russell Metty, i costumi di Bill Thomas, mentre le musiche sono realizzate da Henry Mancini, Milton Rosen e Herman Stein.

Amici, Tancredi choc: “Mia canzone ‘bloccata’ da Elodie”/ La rivelazione: "Stesso ritornello di un suo brano”

Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense Audie Murphy, che in quello stesso anno aveva lavorato con Juran anche ne Il dominatore del Texas. Nel cast anche: Lori Nelson, Chill Wills, Roy Roberts, Russell Johnson e K. T. Stevens.

La trama del film I senza legge: l’attacco alla carovana finisce in un bagno di sangue

I senza legge è ambientato nel selvaggio West, dove il coraggioso ed affascinante Jim Harvey lavora come scorta per una carovana che attraversa territori pericolosi. Durante il viaggio salva da morte certa un giovane guerriero di nome Tigre, ma le disavventure sono tutt’altro che terminate, infatti la carovana viene improvvisamente assalita, e Harvey intuisce che l’unico modo per evitarne la completa distruzione è ottenere una tregua con Aguila, il potente capo Yaqui e padre di Tigre.

Techeteche Top 10 chiude, Andrea Delogu attacca gli haters: "Siete spregevoli"/ Sfogo durissimo

Invece di negoziare, però, il capo indiano ordina che Harvey venga imprigionato e sottoposto a tortura. La svolta arriva grazie alla madre di Tigre, che sfida le regole del suo popolo e libera l’uomo. È così che il protagonista può finalmente dirigersi verso la città in cerca di aiuto, solo per scoprire una scena sconvolgente: tutti i membri della carovana sono stati massacrati, tranne due giovani sorelle che lui stesso aveva messo al sicuro in una grotta.

Harvey viene, quindi, accusato ingiustamente di codardia e i cittadini, infiammati dalla rabbia, vogliono linciarlo. L’uomo si vede così costretto a fuggire, per riuscire a mettere in salvo la propria vita e scoprire chi si nasconde dietro questo attacco. Ciò che scoprirà sarà davvero sconvolgente.

Anticipazioni turche Innocence: dramma al matrimonio tra Ela e Ilker/ Bahar distrutta, Irem impazzisce