I SICULI ELIMINATI DA PECHINO EXPRESS/ Totò Schillaci: “È stata la mia rivincita”

I Siculi, ovvero la coppia composta da Totò Schillaci e Barbara Lombardo, sono stati eliminati durante la semifinale di Pechino Express. Dopo numerose puntate da fanalino di coda, è arrivato il tempo di tornare in Italia. A decidere le loro sorti sono stati gli Italoamericani, che hanno salvato i Novelli Sposi. Joe Bastianich, però, non si è limitato nell’elogiare i due compagni di viaggio: “Io e Totò abbiamo condiviso il percorso e la rivincita. Sei un campione per l’Italia e un grande amico per me”, ha affermato.

“È stata un’esperienza tosta e consiglio a chiunque di farla. Non ci saremmo mai aspettati di arrivare fino a qui, soprattutto per le difficoltà con la lingua”, ha ammesso Totò Schillaci. “Torniamo a casa con un bagaglio immenso”, ha aggiunto Barbara Lombardo. A salutarli ci hanno pensato Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio: “Siete una coppia molto bella, avete affrontato il viaggio in modo particolare, quasi stralunato. Per Totò era una rivincita e ce l’hai fatta. Hai fatto gol di nuovo, questa volta insieme a Barbara. Altro che Notti Magiche!”. (agg. di Chiara Ferrara)

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo salvi a Pechino Express grazie ai Novelli Sposi

I Siculi, vale a dire Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo di Pechino Express, hanno rischiato grosso nell’ultima tappa. Infatti marito e moglie si sono piazzati in fondo alla classifica e con le Attiviste si sono giocati l’ultimo posto disponibile per la tappa successiva. E sono stati i Novelli Sposi, vincitori della puntata, a salvarli, preferendo la generosità e l’abnegazione dei due concorrenti siciliani, rispetto alle Attiviste che ormai da un po’ di tempo sembravano aver finito la benzina.

Per quanto riguarda i Siculi, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo – al di là della simpatia – non sono riusciti a rendersi avversari temibili nel corso dell’ottava puntata. Eppure la dolce metà dell’ex campione del mondo vorrebbe esserlo con tutta se stessa ed è la prima ad auto-incoraggiarsi e incoraggiare la coppia. Di diversa mentalità, forse per gli strascichi della malattia, Toto Schillaci che vive Pechino Express con uno spirito da viaggiatore lento.

I Siculi di Pechino Express: non mancano attimi di condivisione e romanticismo tra Totò Schillaci e Barbara Lombardo

Ma Barbara Lombardo non ci sta a vivere questa esperienza da osservatrice e fa di tutto per restare in partita. Ci tiene e ci crede profondamente. “Perché sono una guerriera, a casa gestisco un’attività senza problemi e qui invece mi sento una deficiente, una perdente”, il suo sfogo davanti alle telecamere. Il suo consorte, evidentemente, non sembra darle una grande mano, ma almeno dal punto di vista emotivo e morale si rivela un compagno di squadra saggio. “Siamo arrivati fin qui, all’ottava puntata! Cosa vuoi fare? mollare ora che ne mancano due?”.

Momento romantico, invece, quando la abbraccia e le asciuga le lacrime dopo aver stoppato la sua merenda con la banana fritta. Insomma i Siculi, fin qui, sono sempre riusciti a cavarsela in un modo o nell’altro. Ma ora che il programma sta entrando nella fase decisiva, dovranno fare di più, molto di più, per continuare a sognare…











