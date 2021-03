I signori della truffa/ Su Rete 4 il film con Dan Akroyd (oggi, 21 marzo 2021)

I signori della truffa va in onda oggi, domenica 21 marzo, su Rete 4 nella fascia pomeridiana, alle ore 14:25. Il film è stato diretto dal regista Phil Alden Robinson nel 1992. Gli interpreti principali della pellicola sono Robert Redford, che veste i panni Martin Bishop, alias Martin Brice, e Sidney Poitier che veste i panni di Donald Crease. Altri attori del cast sono Dan Aykroyd (Mamma), River Phoenix (Carl Arbogast), Ben Kingsley (Cosmo) e James Earl Jones (Bernard Abbott). Questa pellicola ebbe molto successo quando venne lanciata nelle sale cinematografiche, grazie soprattutto ad un cast stellare che fu possibile riunire solo grazie all’adesione di Robert Redford. Lo stesso regista accettò di dirigere il film solo dopo aver saputo che l’inteprete principale sarebbe stato lui.

I signori della truffa, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de I signori della truffa. Martin Bishop è a capo di un’agenzia che si occupa di testare la sicurezza informatica dei sistemi usati da grandi aziende, ad esempio alle banche. Nessuno sa però che nasconde qualcosa nel suo passato. Il suo vero nome è Martin Brice, e tanti anni prima faceva l’hacker insieme al suo socio Cosmo.

Quando i due furono scoperti, Martin riuscì a fuggire ma non Cosmo, che ha concluso la sua vita in carcere. Un giorno però il passato di Martin torna a bussare alla porta. Degli agenti federali lo ricattano, obbligandolo a lavorare per loro. L’uomo non può che cedere e accetta di trafugare un dispositivo segreto, in grado di decifrare tutte le password del mondo. Quando consegna il congegno, però, si rende conto di essere stato ingannato e che gli agenti che si sono rivolti a lui forse lavorano per i servizi segreti russi. A questo punto dovrà usare la sua abilità per scoprire la verità e salvarsi la vita.

