Niente tormentoni per l'estate 2025 e nella classifica dei brani più ascoltati, sorridono Alfa e Sfera Ebbasta.

L’estate 2025 sta volgendo al termine e, diversamente dalle altre estati, non ha avuto un vero e proprio tormentone che ha fatto cantare e ballare tutti in spiaggia e nei locali. La classifica dei brani più ascoltati dell’estate 2025, così, regala sorprese e sicuramente lascerà qualcuno senza parole. Spotify, infatti, ha stilato la lista dei dieci brani più ascoltati dai loro utenti e al primo posto c’è La Plena dei W Sound che risulta in assoluto la canzone più ascoltata di questa calda estate.

Sugli altri gradini del podio sorridono due cantanti italiani: il primo è Alfa che con la sua A Me Mi Piace si piazza al secondo posto mentre sul gradino più basso del podio si piazza Sfera Ebbasta con Neon, ma quali sono gli altri brani che completano la classifica?

La classifica completa dei singoli più ascoltati dell’estate 2025

Fuori dal podio, al quarto posto, nella classifica dei singoli più ascoltati dell’estate c’è Anna con la sua Désolée, poi Nessuna di Luchè. Sesto posto, invece, per Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari e Ginevra di Luché e Geolier.

La classifica, poi, prosegue con Amor di Achille Lauro che conquista l’ottavo posto mentre la nona posizione è per Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, le due cantanti pugliesi che, dopo aver duettato sul palco del Festival di Sanremo 2025, hanno unito le forze per un brano che è piaciuto parecchio al pubblico. Infine, chiude la top ten Balorda Nostalgia di Olly, il brano che ha proprio vinto l’ultima edizione di Sanremo.