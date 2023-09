“I sistemi di videosorveglianza ai confini danneggiano i migranti”/ Onu: “Andrebbero vietati”

Il quotidiano Libero ha posto l’attenzione nell’edizione di ieri mattina su una novità introdotta dall’Onu, le Nazioni Unite, nella giornata del 18 settembre scorso. Secondo chi scrive, il nome della privacy dei migranti sarebbe “vietato sorvegliare i confini”, titola Libero. A introdurre la novità sarebbe l’ufficio per i diritti umani dell’Onu che ha pubblicato un rapporto sull’impatto delle nuove tecnologie di sorveglianza, adottate dalle varie nazioni per appunto sorvegliare i confini dall’arrivo degli immigrati, sugli stessi poveretti in arrivo.

Long Covid, i rischi sono stati ingigantiti da studi imprecisi?/ "Servono criteri ben definiti sui sintomi"

Un documento che secondo Libero ha un “contenuto paradossale”, in quanto incentrato sulla protezione dei diritti dei migranti, mentre risulta essere insofferente verso la popolazione degli stati dove vogliono recarsi appunto gli immigrati. Secondo quanto si legge sul rapporto, si afferma che le tecnologie digitali, a cominciare da sistemi di videosorveglianza, droni, torri di controllo e l’intelligenza artificiale, utilizzati da vari Paesi a livello terrestre e marittimo, possono pregiudicare i diritti umani in quanto, anzichè fornire il sostegno agli stessi migranti, creano degli ostacoli per l’attraversamento delle frontiere. Inoltre, le stesse tecnologie esporrebbero i migranti a rischi per la loro incolumità in quanto gli stessi, eluderebbero i percorsi sorvegliati e rischierebbero così di farsi male.

Cesena, si addestrava per la jihad: fermato 24enne/ "Voleva raggiungere Siria e Iraq per combattere"

ONU E I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI MIGRANTI: “CAPOVOLGIMENTO DELLA REALTA’”

Si legge ancora sullo stesso rapporto che l’uso delle tecnologie di sorveglianza, deve essere stigmatizzato in quanto limita la libertà di movimento dei migranti. “Leggendo questo rapporto dell’ONU – commenta ancora Libero – non si può non constatare come vi sia un capovolgimento delle situazioni giuridiche da tutelare”, ricordando come la sovranità dello stato, che è volta ad assicurare l’integrità dei propri confini e mantenere ordine e pace sociale, cede il passo alla tutela dei diritti dei migranti a non essere controllati nell’accesso alle frontiere.

Donna tenta suicidio gettandosi con l'auto da scarpata/ La vettura rimane in bilico nel vuoto

“Seguendo questa impostazione – si chiude l’articolo – il passo è breve per leggere tra poco tempo qualche bizzarra sentenza che condanna lo stato per la violazione della privacy del migrante”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA