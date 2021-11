I Solasta, gli acrobati di Tu sì que vales/ Chi sono e come è nato il gruppo

Alla finalissima di “Tu sì que vales” saranno presenti i Solasta, di sei acrobati che gareggiano però come unico concorrente. Il gruppo è stato tra i protagonisti della terza puntata del talent show in onda su Canale 5, dove ha conquistato tutti. La loro esibizione ha infatti ottenuto il sì di tutti e quattro i giurati, oltre al 100% dei voti della giuria popolare. Una performance che ha emozionato anche il pubblico da casa grazie anche a una colonna sonora da brividi come “The Show must go on”.

TU SI QUE VALES 2021, LA FINALE/ Diretta, vincitore e classifica: trionfa Sadeck?

Tra i motivi del loro successo c’è anche l’affiatamento nato tra loro, che permette di sostenersi a vicenda anche nei momenti più difficili delle loro prove. Una caratteristica che non può che essere fondamentale quando si deve cercare di mantenere l’equilibrio.

I Solasta: come è nato il gruppo finalista di “Tu sì que vales”

L’esibizione dei Solasta a “Tu sì que vales” ha colpito sia chi si trovava in studio sia il pubblico da casa. Sabrina Ferilli, che rappresenta la giuria popolare, si è letteralmente commossa. Importanti anche le parole spese nei loro confronti da Maria De Filippi: “In un minuto e mezzo avete spaccato tutto”.

Vincitore Scuderia Scotti, Tu si que vales 2021/ Chi è? Gianpiero Landolfo verso...

Una volta arrivati sul palco, il gruppo ha rivelato anche come siano arrivati fino al programma di Canale 5. Come hanno raccontato, a unirli è una grande amicizia che si è rafforzata nel tempo, ma è stata la quarantena a spingerli a unire le forze e a decidere di costituire il gruppo. Una volta terminate le restrizioni, tutti loro si sono guardati negli occhi e si sono fatti una promessa: appena ne avrebbero avuto la possibilità si sarebbero organizzati per girare il mondo e mostrare a tutti il loro talento. Detto, fatto.

LEGGI ANCHE:

Mat e Mym, chi sono i pattinatori acrobatici di Tu sì que vales/ Una coppia che conquista

© RIPRODUZIONE RISERVATA