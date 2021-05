I Soldi Spicci, Claudio e Annandrea/ Lei: “È stato un colpo di fulmine per me, lui..”

Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, a tutti noti come I Soldi Spicci, sono una coppia nella vita e nel lavoro. I due attori, che insieme danno vita ad un esilarante duo comico, si sono conosciuti proprio in teatro. A raccontarlo è stata Annandrea a L’Ora Solare, la trasmissione condotta da Paola Saluzzi su Tv2000. “Noi ci simo conosciuti in un laboratorio di teatro. Era un corso biennale di teatro comico. – ha esordito l’attrice, ammettendo poi di essere rimasta immediatamente colpita da Claudio – Lui ha sempre voluto fare questo mestiere, io ho iniziato un po’ per gioco. Per me è stato un colpo di fulmine, mi sono innamorata! L’ho corteggiato, ci ho provato…” Lui scherza, dichiarando di non aver ceduto subito alle sue avances, oggi però i due sono una coppia affiatata e innamorata da anni.

Claudio, Annandrea e il successo de Il Soldi Spicci: “I fan sono come amici”

Nonostante la lontananza da mesi dai teatri e dal cinema, I Soldi Spicci coltivano il loro grande successo sui social. Claudio, infatti, ha dichiarato: “Abbiamo la fortuna di avere accesso al web e la gente ci segue tantissimo sui social. Ci piace definirli proprio amici. C’è una fedeltà, un grande affetto e ne siamo davvero felici. Siamo un tutt’uno e, in questo periodo, avere contatto con loro è una cosa meravigliosa.” E su “La fuitina sbagliata”, il loro primo film, è stata Annadrea ad ammettere: “Lo abbiamo voluto tanto questo film, lo abbiamo scritto quindi è come se fosse nostro figlio.” Non mancano simpatici battibecchi in studio tra i due: “Tra noi è una sopportazione vicendevole, – scherza Annandrea, che conclude – è un accettarsi a vicenda.”

