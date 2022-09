I Soldi Spicci: “Nel film parliamo del nostro mondo”/ “Social spesso usati male”

I Soldi Spicci, attori e comici sono stati ospiti stamane negli studi del programma di Tv2000, Di Buon Mattino, presentando il loro nuovo film ‘Un mondo sotto social’: “In questo film – prende la parola Annandrea Vitrano – noi parliamo di un’influencer nuova che viene fuori, Anna, che è un meccanico, che inizio film è completamente avulsa dal mondo social ma poi attraverso Claudio (Casisa ndr, suo partner nella vita e nel lavoro), che è un social media manager, la inserirà nel mondo e lei imparerà a conoscere mostrandosi per la prima volta senza filtri diventando un’influencer completamente differente”.

Quindi Claudio Casisa ha preso la parola: “Volevamo parlare del nostro mondo, quello da cui noi proveniamo, ma non volevamo fare un film che criticasse i social ma un film per dare consigli su come usare i social a dei ragazzi ma anche a tutti coloro che li usano. Volevamo essere noi a dirlo, che veniamo dai social e che abbiamo più credibilità e che è un mezzo che conosciamo abbastanza bene”.

I SOLDI SPICCI: “ECCO PERCHE’ DOVETE GUARDARE IL NOSTRO FILM”

Ha poi ripreso la parola Annandrea de I Soldi Spicci: “Quando abbiamo scritto il film e quando parliamo sui social cerchiamo di parlare sempre a tutti quanti, ogni social ha il suo pubblico di riferimento. Su Facebook ci sono i boomer e cerchiamo di parlare ad un ventaglio di gente ampia e il film stesso non è rivolto solo ai ragazzi, chi utilizza i social in modo più errato sono spesso gli adulti, scambiandolo per un posto in cui far uscire il peggio di se stessi”.

Claudio Casisa ha aggiunto con un appello ironico: “Stasera andate al cinema perchè vedrete uno degli attori italiani più belli nel panorama artistico, ma soprattutto vedrete un film divertente con un bel messaggio e vedrete questa nuova influencer che è verace, Annandrea farà parlare di se per essere vera, basta filtri sui social, facciamo vedere la nostra vera assenza, facciamo vedere come siamo”.

