I soliti idioti/ Video, su Italia 1 il film con protagonisti Biggio e Mandelli

I soliti idioti va in onda su Italia 1 alle ore 23.50 oggi, 8 giugno 2020. Si tratta di un film del 2011 diretto da Enrico Lando, tratto dall’omonima sitcom italiana con Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio. I due attori, i protagonisti della serie tv, hanno interpretato i personaggi principali nel film, ne hanno firmato il soggetto e la sceneggiatura con la collaborazione di Martino Ferro e le musiche insieme a Martino Ferro, Gaetano Cappa e Dino Lenny. Tra gli attori compaiono i Verdena, Francesco Sarcina e Rocco Tanica della band Elio e le Storie Tese. Il sodalizio tra i protagonisti de I soliti idioti, è continuato anche dopo la commedia del 2011. Nel 2015 hanno diretto insieme il film comico La solita commedia – Inferno, in cui i due comici interpretano una miriade di personaggi, che incarnano i vizi della società contemporanea. Nello stesso anno partecipano al Festival di Sanremo con la canzone Vita d’Inferno.

I soliti idioti, la trama del film

I protagonisti de I soliti idioti sono Ruggero De Ceglie (Francesco Mandelli) e suo figlio Gianluca (Fabrizio Biggio), promesso sposo di Fabiana, la fidanzata storica e odiata dal padre. Dopo un sogno premonitore, Ruggero decide di sabotare il matrimonio e convince il futuro sposo di essere malato: una malattia incurabile lo porterà presto alla morte. Ruggero convince Gianluca a seguirlo a Roma, dove vuole mostrargli i luoghi in cui ha vissuto e in cui desidera essere sepolto. In realtà Ruggero ha scommesso con dei vecchi amici, tra cui Chicco, che il figlio si sarebbe portato a letto Irina Tjianchikova (Madalina Diana Ghenea), modella di Smutandissimi. Ben presto Gianluca scopre l’inganno e abbandona Ruggero.

Padre e figlio vengono però arrestati mentre scappano da un bordello romano e, dietro le sbarre, i due incontrano Chicco che comincia a insultare Ruggero accusandolo di essere un bugiardo e una brutta persona. Gianluca prende le difese del padre che finalmente è fiero di lui. Scappano insieme dalla prigione e decidono di portare a termine la scommessa. Gianluca riuscirà a trascorrere una notte di fuoco con Irina?

