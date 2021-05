I Soliti Ignoti oggi 19 maggio non va in onda/ Perché? Spazio alla Coppa Italia

Se speravate di giocare con Amadeus a I Soliti Ignoti questa sera rimarrete delusi. Lo show del preserale di Rai 1, oggi 19 maggio, non va in onda. Al suo posto va in onda la finale della Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Come infatti spesso accade quanto c’è una partita di calcio importante, Amadeus cede il posto del suo celebre e amato show per lasciare spazio alla competizione. D’altronde l’appuntamento con il game show è attesissimo dal pubblico di Rai 1 che ogni sera si diverte a cercare somiglianze e scoprire chi può essere il “parente misterioso”. Ricordiamo che a giocare sono volti noti del mondo dello spettacolo: nella puntata di ieri, 18 maggio, Amadeus ha ospitato la celebre scrittrice Barbara Alberti che non ha dato ascolto ad un’intuizione avuta sin da subito e ha perso oltre 30 mila euro che sarebbero stati poi devoluti in beneficenza.

