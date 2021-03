I Soliti Ignoti oggi 27 marzo non va in onda, perché?/ C’è il calcio, Amdeus torna..

La Nazionale under 21, con la partita tra Spagna Italia, valevole per Europei 2021, ruba la scena alla trasmissione di Amadeus. I Soliti Ignoti, questa sera sabato 27 marzo, non va in onda e lascia spazio all’attesissima sfida tra le giovani furie rosse e gli azzurrini. Trasmissione annullata, dunque. C’è il pallone. Chi sperava di poter passare il pre-serata in compagnia di Amadeus e i suoi simpaticissimi concorrenti resterà deluso perché su Raiuno andrà in onda la partita della nostra nazionale di calcio under 21. Lo stesso accadrà domani sera, domenica 28 marzo, quando l’Italia dei grandi giocherà contro la Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali. I Soliti Ignoti, così, torna in televisione lunedì prossimo, 29 marzo, con una nuova puntata tutta da vivere, con Amadeus e i suoi ospiti.

Amici 2021 serale/ Eliminati e diretta 2a puntata: Celentano gaffe con Maria e gelo

I Soliti Ignoti non va in onda, perché? Il calcio “congela” Amadeus, ma solo per pochi giorni

Il gioco con gli ignoti torna regolarmente a partire da lunedì 29 marzo, sempre su Raiuno dalle ore 20.30 circa. Per gli appassionati del game show con Amadeus si tratta di resistere pochi giorni, dato che i riflettori sono tutti puntati sulla diretta delle partite di calcio della nostra Nazionale. Sia questa sera che domani sera, infatti il posto de I Soliti ignoti viene assegnato agli impegni degli azzurri e degli azzurrini, con un programma Rai che prevede un breve pre-partita, la diretta della gara e i commenti post match. Dunque il conduttore Amdeus si prende un po’ di respiro, giusto il tempo delle partite del week end. Da lunedì tornerà regolarmente in onda, con una nuova puntata ricca di divertimento e sorprese.

LEGGI ANCHE:

UN PICCOLO FAVORE/ Video streaming Rai2: film con colpi di scena continuiI CROODS/ Video streaming Italia 1: film che celebra i legami di famiglia e non solo

© RIPRODUZIONE RISERVATA