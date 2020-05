I Soliti Ignoti Speciale Vip Rewind/ Diretta e ospiti 23 maggio: Lino Banfi, sconvolgenti rivelazioni…

Pubblicità

I SOLITI IGNOTI SPECIALI VIP – REWIND, DIRETTA, ANTICIPAZIONI E OSPITI DELLA PUNTATA

Amadeus è l’uomo del momento, non c’è che dire, e tutti ancora ripensano al suo Festival di Sanremo come l’ultimo momento di aggregazione, di televisione e di trash, da allora in poi quello che abbiamo visto sono vecchie cose, repliche e informazioni, e lo stesso succederà nel prime time di oggi, 23 maggio, quando ad occupare la serata di Rai1 ci penserà I Soliti Ignoti Speciali Vip – Rewind. La puntata speciale in replica sarà ancora in onda dal Teatro delle Vittorie con Amadeus pronto a tenere le redini di una serata ricca di ospiti VIP con la regia di Stefano Mignucci e la produzione in collaborazione con Endemol Shine Italy. Questo sarà solo un antipasto per gli amanti del programma che, a quanto pare, già dalla prossima settimana potrebbe tornare in onda con nuove puntate dopo quasi due mesi e mezzo di astinenza, come sarà la nuova versione all’epoca del Coronavirus e del distanziamento sociale?

Pubblicità

QUALI SONO GLI OSPITI DE I SOLITI IGNOTI SPECIALI VIP?

Avremo modo e tempo di scoprirlo ma l’appuntamento oggi è con I Soliti Ignoti Speciali Vip – Rewind. Anche in questo caso le regole del gioco non cambieranno e un concorrente, in questo caso vip, prenderà posto al fianco di Amadeus per cercare di indovinare le identità dei presenti collegando ognuno di loro ad un lavoro o una mansione che, evidentemente, non sono così note. La gara sarà giocata da un concorrente del game show che proverà a risolvere la prima parte del gioco e, infine, scoprire anche chi è e a chi appartiene il “parente misterioso”. Come ospiti, nel ruolo di identità da svelare, ci saranno Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Gabriella Pession, Diana Del Bufalo e Massimo Ferrero. Non mancheranno comunque le parti dedicate all’intrattenimento e, in particolare, momenti di musica e spettacolo anche grazie alla presenza di Riccardo Rossi, Paolo Vallesi, Martufello ma anche dei protagonisti del musical “Priscilla La regina del deserto”. Amadeus con Soliti Ignoti farà compagnia al pubblico, con un lungo appuntamento in onda dalle 20.35 fino a mezzanotte, dedicato ai vip.

Pubblicità

LE RIVELAZIONI SCONVOLGENTI DI LINO BANFI E MASSIMO FERRERO

Tra le curiosità della puntata I Soliti Ignoti Speciali Vip c’è sicuramente la performance di Lino Banfi che rivelerà di essere il mago dei numeri e di aver sempre tenuto nascosto questo suo pregio nella sua carriera. Proprio per questo arriverà in studio una lavagna e tutto per la dimostrazione che lui riesce a districarsi bene nei giochi di memoria legati alla matematica: “Sono stato a lungo invidiato da attori più giovani, perché imparavo il copione in pochissimo tempo”. Dall’altra parte, invece, sembra ci sia Massimo Ferrero pronto per il suo show svelando di essere allevatore di conigli anche se la concorrente si dice certa che potrebbe essere lui quello che colleziona reggiseni. La risposta del Presidente? “Io sono sposato, tu mi vuoi far litigare“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA