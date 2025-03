In un’Italia sempre più in cerca di risparmio, trovare supermercati che consentano di alleggerire il bilancio familiare è diventato essenziale.

In un contesto di crescita dei prezzi e di inarrestabile inflazione, sapere dove dirigersi per fare la spesa può fare davvero la differenza. Secondo un’indagine di Altroconsumo, le famiglie italiane potrebbero risparmiare fino a 3.400 euro all’anno scegliendo i punti vendita giusti.

Come l’indagine di Altroconsumo potrebbe cambiarti la vita

Non è una sorpresa che le famiglie italiane abbiano speso considerevolmente di più per i beni alimentari nel 2023. L’Istat ha stimato una media mensile di 525,33 euro, una cifra che pesa sui bilanci annuali. Ma non disperare! L’indagine di Altroconsumo ha messo in luce come, scegliendo con attenzione i supermercati, si possa risparmiare considerevolmente. L’analisi ha esaminato 1.140 punti vendita in 65 città, rivelando i dettagli che possono fare una differenza significativa.

Le famiglie, attraverso scelte più oculate e informate, possono abbattere i costi fino a 3.400 euro all’anno. Questo grazie a una classifica dettagliata che prende in considerazione diversi tipi di spesa. Dalla spesa mista ai prodotti di marca, passando per il discount più economico, Altroconsumo ha fornito una guida dettagliata su dove dirigersi per ottenere il massimo valore dai propri soldi.

Scopri la classifica dei supermercati più economici: il risparmio è alla portata di tutti

Se pensi che risparmiare sulla spesa sia difficile, ripensaci. La classifica di Altroconsumo ha identificato i supermercati più economici, ciascuno eccellente in diverse categorie. Vuoi sapere dove fare una spesa mista senza svuotare il portafoglio? Famila Superstore è la tua risposta. Cerchi il discount più economico? In’s batte tutti. E per chi non vuole rinunciare ai prodotti di marca, Bennet offre le migliori offerte.

Inoltre, per i fan dei marchi commerciali, Carrefour si distingue come la scelta numero uno. E non è tutto: città come Cremona, Como e Roma ottengono i punteggi migliori in termini di convenienza. Scopriamo che la ricerca del risparmio è un viaggio che può portarti in luoghi inaspettati, ma che sicuramente vale la pena.

Le sorprese nelle regioni: il Trentino-Alto Adige è la tua nuova meta per risparmiare

Può sembrare sorprendente, ma l’indagine rivela che alcune regioni sono più convenienti di altre. Il Trentino-Alto Adige emerge come la regione più risparmiosa, mentre la Valle d’Aosta e il Lazio sono tra le più costose. Sei pronto a scoprire dove il tuo portafoglio potrebbe respirare un po’ di più?

A livello cittadino, una varietà di località si distingue per il risparmio sulla spesa. Cremona guida il gruppo con un incredibile -25% rispetto alla media nazionale, seguita da Como e Verona. Tuttavia, non tutte le città sono uguali: Reggio Calabria e Catanzaro offrono meno margini di risparmio, facendo riflettere su quanto sia importante scegliere con cura dove fare la spesa.

Preferenze dei consumatori: quando il prezzo incontra la qualità

Ma non è tutto questione di prezzo. L’indagine di Altroconsumo ha tenuto conto anche della soddisfazione dei clienti, valutando qualità, assortimento e convenienza. I supermercati che brillano in queste categorie sono Esselunga, Ipercoop/Coop, e NaturaSì. Anche Famila Superstore e Interspar ricevono ottime recensioni dai consumatori.

Per chi preferisce il discount, Eurospin, Aldi, Lidl e MD sono i nomi più amati. Questa attenzione alla soddisfazione del cliente completa il quadro, dimostrando che la scelta del giusto supermercato può non solo salvare il tuo portafoglio, ma anche migliorare l’esperienza di acquisto nel suo complesso.

La scelta del supermercato giusto è più che mai una priorità per chi cerca di gestire al meglio le proprie finanze. Tra risparmio e qualità, l’indagine di Altroconsumo offre uno spaccato interessante e utile per le famiglie italiane. Perché ogni euro conta, e sapere dove spenderlo si traduce in un investimento per il futuro.

Ecco l’elenco dei supermercati più economici d’Italia nel 2025: