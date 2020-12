I.T. – una mente pericolosa/ Video, su Rete 4 il film con Pierce Brosnan

I.T. – una mente pericolosa va in onda su Rete 4 oggi, 19 dicembre 2020, a partire dalle ore 21,20. Parliamo di un thriller con risvolti quasi distopici, comunque fantascientifici, un film diretto con ottima tecnica dal regista irlandese John Moore che ricorderete alla regia di buone pellicole come ‘Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche (Behind Enemy Lines)’ con Owen Wilson e Gene Hackman, ‘Omen – Il presagio (The Omen)’, remake del celebre horror diretto nel 1976 da Richard Donner o ‘Die Hard – Un buon giorno per morire (A Good Day to Die Hard)’, quinto episodio della saga cinematografica nella quale protagonista è Bruce Willis nel ruolo dell’agente speciale John McClane. Un regista quindi abituato a lavorare con attori di calibro e di caratura notevole è il protagonista di ‘I.T. – una mente pericolosa’: Pierce Borsnan.

Per l’agente 007 più celebre del terzo millennio le soddisfazioni da Academies non sono state molte e si può annoverare nel suo palmares solamente un Blockbuster Entertainment Awards nel 2000, eppure i suoi ruoli in ‘Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre (Mrs. Doubtfire)’, al fianco di Robin Williams, ‘Dante’s Peak – La furia della montagna (Dante’s Peak)’ assieme a Linda Hamilton oppure la sua parte di professore nella speciale scuola per semi-dei del film ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief)’, non sono ruoli secondari. Al suo fianco la bella attrice anch’essa britannica Anna Friel, celebre nella sua parte in ‘Sogno di una notte di mezza estate (Midsummer Night’s Dream)’ o ‘Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni (You Will Meet a Tall Dark Stranger)’ diretta dal grande Woody Allen.

I.T. – una mente pericolosa, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di I.T. – una mente pericolosa. Mike Regan vive nella perfetta domotica domestica: nulla in casa sua non è comandato da accessori e comandi wireless o connessi ad internet, un aviatore autodidatta amante del progresso ‘tout court’. Ha però un problema di connessione internet in casa, motivo per il quale arruola il ‘geek’ informatico Ed Porter che in poche ore sistema oni singola connessione domotica e internet ma commette l’errore di provarci con la figlia di Mike Regan, Kaitlyn, arrivando al punto di riprenderla nuda sotto la doccia minacciando di mettere in rete il filmato.

La cosa non succede nell’immediato ma la vendetta del ragazzo diviene ossessione per i Regan, che, senza saperlo, si trovano manomessi e comandati a distanza dallo stesso Porter ogni singola attività domestica, arrivando al punto di hackerare anche le caselle mail. Con questa possibilità Porter commette la sua angheria peggiore: invia una mail fasulla alla moglie di Mike, Rose, alterando i risultati della mammografia al seno che risulterà falsata nel responso, positiva al cancro. le cose non stanno così ma questo gioco del gatto con gli ignari topi finirà nel momento in cui proprio Mike scoprirà. Ma su questo non possiamo svelare altro … è sempre un thriller giusto?

Video, il trailer del film “I.T. – una mente pericolosa”





