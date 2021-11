I temerari del West/ Su Rete 4 un film western che ha segnato una generazione

I temerari del West va in onda su Rete 4 oggi, 21 novembre 2021, a partire dalle ore 17,15. Si tratta di un film amato dal pubblico americano e internazionale. Nel cast de ‘I temerari del West’ troviamo un attore pure molto amato nei telefilm d’epoca, Brian Keith, per tutti ‘zio Bill’ nel telefilm ‘Tre nipoti e un maggiordomo’, ma attore anche tipico nei Western come ‘Alla conquista del West’, per rimanere in ambiti di serie tv, sul grande schermo immortale in ‘Riflessi in un occhio d’oro’, ‘Krakatoa, est di Giava’, ‘Charlie Chan e la maledizione della Regina Drago’, ‘Il sergente di fuoco’. Al suo fianco, come eroina tipica la bella attrice Judi Meredith, non molto prolifica, ma di qualità. Judi Meredith va ricordata per ‘Testamento di sangue’, il film d’avventura fantastico ‘L’Ammazzagiganti’, un vero pioniere di tanti film che nella post-produzione di oggi appaiono quasi realistici, allora così difficili nell’utilizzo dei mezzi di quel cinema, ‘Death Valley Days’, una serie storica per la televisione americana nella quale recitò anche Ronald Reagan o Robert Taylor. Film come questi hanno di certo segnato una generazione.

I temerari del West, trama: un dono al pubblico

Nel film ‘I temerari del West’ sfila sullo sfondo un’America reale, la storia incontra il cinema in una sceneggiatura nella quale stereotipi, leggende, miti e realtà si esprimono donando al pubblico ciò che l’epopea Western rappresenta. Siamo nelle pianure nelle quali allevatori di mandrie bovine lottano giornalmente contro banditi, gangster senza scrupoli, in questo caso pellerossa che uccidono i loro capi senza scrupoli. Un gruppo di mandriani chiede quindi alla compagnia ferroviaria di allungare i binari vero Ovest; si sa, un treno che passa in una città porta gente, quindi la legge, difese a favore dei cittadini, ma la compagnia ritiene che quell’angolo d’America possa stare ancora senza ‘cavallo a vapore’ per un pezzo, abbandonando di fatto i mandriani, i cow boy di quell’epoca. Decidono così di farsi giustizia privata incontrando i grandi eroi di quegli anni, da Buffalo Bill a Calamity Jane sino a Wild Bill Hickok.

