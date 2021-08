I temerari, Rete 4/ Si torna indietro nel tempo sulla rete rosa di Mediaset

I temerari va in onda oggi, 9 agosto 2021, su Rete 4. Si tratta di una pellicola che all’epoca, parliamo del 1969, raccolse un grande consenso al cinema: ‘(The Gypsy Moths)’. L’inizio è fissato per le ore 16,30 e l’occasione di rivedere una pellicola da cineteca è ghiotta in un pomeriggio estivo nel quale riscoprire i grandi classici del cinema americano. Nel cast del film proposto da Rete 4 le stelle brillano radiose, con la protagonista Deborah Kerr nel ruolo di Elisabeth Brandon e Mike Rettig interpretato da Burt Lancaster, una coppia che assieme può vantare diversi premi del cinema che conta.

La Kerr vinse il Golden Globe per il film ‘Il re ed io (The King and I)’, che poi venne di nuovo reso celebre con il remake in chiave moderna ‘Anna and the King’, la storia di un’insegnante inglese al cospetto del Re di Thailandia, ma l’Oscar per questa grande attrice arrivò solo per la sua carriera e fu completamente meritato. Burt Lancaster è tra i grandi attori di tutti i tempi, in Italia luminoso nel suo ruolo protagonista nel film ‘Il gattopardo’ diretto da Luchino Visconti, ma lo ricordiamo pure in ‘Branco selvaggio (Cattle Annie and Little Britches)’, ‘Cassandra Crossing (The Cassandra Crossing)’, di nuovo in Italia per lo storico ‘Novecento’ diretto da Bernardo Bertolucci, un attore che ha lasciato tracce concrete, non solo nel marciapiede di Los Angeles tra altre star.

I Temerari, la trama del film

‘I Temerari’ sono un team di spericolati paracadutisti che allestiscono spettacoli acrobatici all’aperto, davvero degli scavezzacollo di altissimo livelli i cui show sono ad alta tensione. Giungono in Kansas per allestire un nuovo spettacolo, ma l’approccio questa volta è diverso.

Opsiti di uno zio di un membro del team, alcuni membri iniziano a lasciarsi sedurre da Cupido, proprio come accade al leader, Mike Rettig che s’invaghisce della bella Elisabeth, o Malcom, il secondo del team, della giovane studentessa Annie Burke, mentre Joe perde letteralmente la testa per una ballerina di night club che osa esibirsi in topless. In questa atmosfera lo show perde quasi d’interesse e la disgrazia è alle porte e quando accadrà il team dovrà fare i conti con il destino.

