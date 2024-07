I temerari, diretto da John Frankenheimer

Lunedì 22 luglio 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film drammatico del 1969 dal titolo I temerari.

La pellicola è diretta dal regista John Frankenheimer, celebre per avere curato le riprese del lungometraggio L’uomo di Alcatraz (1962), che ottenne ben 4 candidature agli Oscar. Le musiche hanno invece la firma del compositore Elmer Bernstein, autore nel corso della propria carriera delle colonne sonore di oltre 200 film e programmi televisivi, tra cui I magnifici sette, La grande fuga e Il buio oltre la siepe.

Il protagonista del film I temerari è interpretato dall’attore statunitense Burt Lancaster, considerato una delle più grandi star della storia cinematografica statunitense, e che aveva già lavorato con il regista in numerose pellicole, come Il giardino della violenza (1961), L’uomo di Alcatraz (1962), 7 giorni a maggio (1964) e Il treno (1964). Al suo fianco la splendida attrice scozzese Deborah Kerr, ricordata per la sua interpretazione di una delle più lunghe e sensuali scene d’amore della storia cinematografica, proprio con Burt Lancaster nel film Da qui all’eternità (1953).

La trama del film I temerari: spettacolari scene acrobatiche e un dramma

I temerari narra la storia di una squadra di paracadutisti, conosciuti appunto con il nome de “I temerari”, che arriva in una piccola cittadina del Kansas per organizzare uno show. A capo del gruppo, l’affascinante Mike Rettig (Burt Lancaster), affiancato dai suoi fedeli compagni Joe Browdy (Gene Hackman) e Malcolm Webson (Scott Wilson). Il trio viene ospitato in questo periodo dagli zii di Malcom, John ed Elizabeth Brandon, ma ben presto vengono distratti dolcemente dai loro programmi.

Mike perde immediatamente la testa per Elizabeth (Deborah Kerr), una splendida donna sposata, il cui marito li scopre mentre amoreggiano nella loro abitazione. Malcolm, invece, si innamora a prima vista di una ragazza del luogo, Annie Burke (Bonnie Bedelia), una studentessa che alloggia nella pensione dei Brandon, infine Joe è attratto da una ballerina che lavora in un locale per adulti.

Mike, ormai, non può immaginare la propria vita senza Elizabeth, così le propone di lasciare suo marito e scappare con lui in un’altra città, ma la donna non accetta la sua offerta. Arriva finalmente il giorno dello spettacolo e Mike decide di compiere un’acrobazia estrema, molto pericolosa e spettacolare, ma qualcosa non funziona durante la caduta e l’uomo non riesce a tirare la corda, colpendo il suolo a una velocità disumana.

Anche se nessuno trova il coraggio di parlarne, tutti sospettano che possa essersi suicidato. Malcom è disperato per la perdita dell’amico e quella notte Annie lo consola in modo molto appassionato. I due compagni sono ormai pronti per ripartire, ma prima di iniziare il loro viaggio devono seppellire l’amico, ma non hanno abbastanza soldi per il funerale. Malcom decide così di compiere la stessa acrobazia che aveva causato la morte di Mike, riuscendo a racimolare la somma necessaria e offrendo una degna sepoltura all’amico di una vita.